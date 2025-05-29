https://crimea.ria.ru/20250529/my-vidim-vas-naskvoz-lavrov-otvetil-zelenskomu-1146805665.html

"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому

"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому - РИА Новости Крым, 29.05.2025

"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому

Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T15:01

2025-05-29T15:01

2025-05-29T15:16

сергей лавров

владимир зеленский

украина

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и поэтому видит насквозь цель таких заявлений. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.Накануне глава внешнеполитического ведомства России проинформировал, что второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами пройдет в Стамбуле 2 июня.Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены, и это является ключевым требованием Москвы при любом формате урегулирования конфликта, обозначил Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО

украина

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, коллективный запад