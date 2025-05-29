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"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому
"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому - РИА Новости Крым, 29.05.2025
"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому
Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T15:01
2025-05-29T15:16
сергей лавров
владимир зеленский
украина
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и поэтому видит насквозь цель таких заявлений. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.Накануне глава внешнеполитического ведомства России проинформировал, что второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами пройдет в Стамбуле 2 июня.Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены, и это является ключевым требованием Москвы при любом формате урегулирования конфликта, обозначил Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
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сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, коллективный запад
"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому

В МИД России ответили на требования Киева и Запада прекратить огонь без гарантий

15:01 29.05.2025 (обновлено: 15:16 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и поэтому видит насквозь цель таких заявлений. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.
"Те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически, вместе с Зеленским, требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за предложение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь", - заявил Лавров.
Накануне глава внешнеполитического ведомства России проинформировал, что второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами пройдет в Стамбуле 2 июня.
Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены, и это является ключевым требованием Москвы при любом формате урегулирования конфликта, обозначил Лавров.
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Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаКоллективный Запад
 
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