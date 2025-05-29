https://crimea.ria.ru/20250529/my-vidim-vas-naskvoz-lavrov-otvetil-zelenskomu-1146805665.html
"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому
"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому - РИА Новости Крым, 29.05.2025
"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому
Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T15:01
2025-05-29T15:01
2025-05-29T15:16
сергей лавров
владимир зеленский
украина
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144380930_0:91:3020:1790_1920x0_80_0_0_a0d5d88b682f8cf340a97c484337e06f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и поэтому видит насквозь цель таких заявлений. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.Накануне глава внешнеполитического ведомства России проинформировал, что второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами пройдет в Стамбуле 2 июня.Требования России о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены, и это является ключевым требованием Москвы при любом формате урегулирования конфликта, обозначил Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144380930_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_b0edfe0ab96d7fe3a2a99a5f4c63f736.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, коллективный запад
"Мы видим вас насквозь": Лавров ответил Зеленскому
В МИД России ответили на требования Киева и Запада прекратить огонь без гарантий
15:01 29.05.2025 (обновлено: 15:16 29.05.2025)