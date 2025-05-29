https://crimea.ria.ru/20250529/moschnaya-magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle-1146795635.html

Мощная магнитная буря началась на Земле

Мощная магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Мощная магнитная буря началась на Земле

На Земле с утра 29 мая зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T09:34

2025-05-29T09:34

2025-05-29T09:44

магнитные бури

космос

солнце

стихия

метеозависимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На Земле с утра 29 мая зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.К 8 утра обстановка стабилизировалась, магнитные колебания снизились до уровня слабых возмущений, говорят ученые, однако не исключают повторных всплесков в течение дня.В Лаборатории отметили, что повышенная скорость солнечного ветра будет влиять на Землю до конца этой недели. Сейчас она находится в диапазоне от 600 до 800 км/с, что является большими и очень большими значениями."Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут сильно повышены", - предупреждают специалисты.Ученые также регистрируют крайне высокие температуры окружающей Землю плазмы, они периодически достигают значения в 1 миллион градусов, что равно температуре солнечной короны. "Тот факт, что Земля пока не "плавится" объясняется низкой плотностью плазмы, которая за время движения к Земле сильно расширяется, увеличивая свой объем в десятки миллионов раз", - добавили в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, стихия, метеозависимость, новости