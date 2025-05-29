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Мощная магнитная буря началась на Земле
Мощная магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Мощная магнитная буря началась на Земле
На Земле с утра 29 мая зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T09:34
2025-05-29T09:34
2025-05-29T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На Земле с утра 29 мая зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.К 8 утра обстановка стабилизировалась, магнитные колебания снизились до уровня слабых возмущений, говорят ученые, однако не исключают повторных всплесков в течение дня.В Лаборатории отметили, что повышенная скорость солнечного ветра будет влиять на Землю до конца этой недели. Сейчас она находится в диапазоне от 600 до 800 км/с, что является большими и очень большими значениями."Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут сильно повышены", - предупреждают специалисты.Ученые также регистрируют крайне высокие температуры окружающей Землю плазмы, они периодически достигают значения в 1 миллион градусов, что равно температуре солнечной короны. "Тот факт, что Земля пока не "плавится" объясняется низкой плотностью плазмы, которая за время движения к Земле сильно расширяется, увеличивая свой объем в десятки миллионов раз", - добавили в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магнитные бури, космос, солнце, стихия, метеозависимость, новости
Мощная магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря уровня G3 началась на Земле 29 мая
09:34 29.05.2025 (обновлено: 09:44 29.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На Земле с утра 29 мая зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве. Буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности, о начале которого сообщалось еще вчера в связи с образованием в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр", - говорится в сообщении.
К 8 утра обстановка стабилизировалась, магнитные колебания снизились до уровня слабых возмущений, говорят ученые, однако не исключают повторных всплесков в течение дня.
В Лаборатории отметили, что повышенная скорость солнечного ветра будет влиять на Землю до конца этой недели. Сейчас она находится в диапазоне от 600 до 800 км/с, что является большими и очень большими значениями.
"Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут сильно повышены", - предупреждают специалисты.
Ученые также регистрируют крайне высокие температуры окружающей Землю плазмы, они периодически достигают значения в 1 миллион градусов, что равно температуре солнечной короны.
"Тот факт, что Земля пока не "плавится" объясняется низкой плотностью плазмы, которая за время движения к Земле сильно расширяется, увеличивая свой объем в десятки миллионов раз", - добавили в Лаборатории.
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