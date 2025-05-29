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Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс
Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс
В Симферополе на 100 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за оплату услуг найденной банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T21:27
2025-05-29T21:40
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
банковская карта
аттракционы
штрафы
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе на 100 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за оплату услуг найденной банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Судом установлено, что в марте текущего года в одном из парков города Симферополя 20-летний осужденный нашел банковскую карту и оплатил ею услуги развлекательных аттракционов на сумму более трех тысяч рублей.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали двоих воров, им предъявили обвинение в серии квартирных краж, которые были совершены в период с 2021 по 2024 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублейКрымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в КрымуОтец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, банковская карта, аттракционы, штрафы, симферополь
Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс

Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тысяч рублей

21:27 29.05.2025 (обновлено: 21:40 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк аттракционов
Парк аттракционов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе на 100 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за оплату услуг найденной банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Судом установлено, что в марте текущего года в одном из парков города Симферополя 20-летний осужденный нашел банковскую карту и оплатил ею услуги развлекательных аттракционов на сумму более трех тысяч рублей.
"Незаконная деятельность молодого человека выявлена и пресечена сотрудниками полиции", – сказано в сообщении.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали двоих воров, им предъявили обвинение в серии квартирных краж, которые были совершены в период с 2021 по 2024 год.
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Новости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияБанковская картаАттракционыШтрафыСимферополь
 
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