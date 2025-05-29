https://crimea.ria.ru/20250529/krymchanin-pokatalsya-na-attraktsionakh-za-chuzhoy-schet-i-poluchil-shtraf-100-tys-1146805238.html

Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс

Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс

В Симферополе на 100 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за оплату услуг найденной банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T21:27

2025-05-29T21:27

2025-05-29T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе на 100 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за оплату услуг найденной банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Судом установлено, что в марте текущего года в одном из парков города Симферополя 20-летний осужденный нашел банковскую карту и оплатил ею услуги развлекательных аттракционов на сумму более трех тысяч рублей.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали двоих воров, им предъявили обвинение в серии квартирных краж, которые были совершены в период с 2021 по 2024 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублейКрымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в КрымуОтец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, банковская карта, аттракционы, штрафы, симферополь