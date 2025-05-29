https://crimea.ria.ru/20250529/kosachev-nazval-postavki-taurus-ukraine-ugrozoy-dlya-vsey-germanii-1146820435.html

Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии

Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии

Попытки Берлина сохранять "неопределенность" в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS — это "игра с ядерным огнем". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T21:48

2025-05-29T21:48

2025-05-29T21:48

константин косачев

мнения

ракеты taurus

германия

оружие

дальнобойное оружие

коллективный запад

поставки западного оружия украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Попытки Берлина сохранять "неопределенность" в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS — это "игра с ядерным огнем". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Косачев подчеркнул, что формальное участие Украины не освобождает немецкую сторону от ответственности, поскольку наведение и использование ракет осуществляется "с согласия Германии и под ее чутким руководством".Косачев считает, что в случае начала поставок TAURUS, Германия будет рассматриваться как прямой участник конфликта.По его словам, подобные шаги не только не приблизят мир, но и сделают Германию потенциальной целью.Вице-спикер Совфеда также напомнил о высказывании канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге, заявившего, что его страна "не является и не хочет становиться стороной войны"."Эйнштейну приписывают выражение: "Безумие — делать одно и то же снова и снова в надежде на иной результат". Хотя в данном случае более уместны слова, которые великий ученый точно говорил: "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен"", — привел в ответ известную цитату Эйнштейна Косачев.29 мая стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.Кроме того, Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что это самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал принятые решения прямым вовлечением ФРГ в войну. По его словам, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для КиеваРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на Украине

германия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, мнения, ракеты taurus, германия, оружие, дальнобойное оружие, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина