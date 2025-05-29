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Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии
Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии
Попытки Берлина сохранять "неопределенность" в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS — это "игра с ядерным огнем". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T21:48
2025-05-29T21:48
2025-05-29T21:48
константин косачев
мнения
ракеты taurus
германия
оружие
дальнобойное оружие
коллективный запад
поставки западного оружия украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Попытки Берлина сохранять "неопределенность" в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS — это "игра с ядерным огнем". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Косачев подчеркнул, что формальное участие Украины не освобождает немецкую сторону от ответственности, поскольку наведение и использование ракет осуществляется "с согласия Германии и под ее чутким руководством".Косачев считает, что в случае начала поставок TAURUS, Германия будет рассматриваться как прямой участник конфликта.По его словам, подобные шаги не только не приблизят мир, но и сделают Германию потенциальной целью.Вице-спикер Совфеда также напомнил о высказывании канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге, заявившего, что его страна "не является и не хочет становиться стороной войны"."Эйнштейну приписывают выражение: "Безумие — делать одно и то же снова и снова в надежде на иной результат". Хотя в данном случае более уместны слова, которые великий ученый точно говорил: "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен"", — привел в ответ известную цитату Эйнштейна Косачев.29 мая стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.Кроме того, Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что это самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал принятые решения прямым вовлечением ФРГ в войну. По его словам, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для КиеваРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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константин косачев, мнения, ракеты taurus, германия, оружие, дальнобойное оружие, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина
Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии
Косачев: Каждая немецкая ракета по России приближает войну в Европе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Попытки Берлина сохранять "неопределенность" в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS — это "игра с ядерным огнем". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Каждый гражданин Германии должен отдавать себе отчет: запущенная по территории России германская крылатая ракета ставит его жизнь под прямую угрозу", — заявил он.
Косачев подчеркнул, что формальное участие Украины не освобождает немецкую сторону от ответственности, поскольку наведение и использование ракет осуществляется "с согласия Германии и под ее чутким руководством".
Косачев считает, что в случае начала поставок TAURUS, Германия будет рассматриваться как прямой участник конфликта.
"Вся ответственность за это будет не на украинской "прокладке", которая формально нажмет на кнопку, а лично на каждом из тех, кто принимал самоубийственные решения в Берлине", — добавил он.
По его словам, подобные шаги не только не приблизят мир, но и сделают Германию потенциальной целью.
"Каждая выпущенная по России германская ракета приближает полномасштабную войну в Европе, увеличивает число жертв, делает все более законной и неизбежной целью саму Германию", - заявил Косачев.
Вице-спикер Совфеда также напомнил о высказывании канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге, заявившего, что его страна "не является и не хочет становиться стороной войны".
"Эйнштейну приписывают выражение: "Безумие — делать одно и то же снова и снова в надежде на иной результат". Хотя в данном случае более уместны слова, которые великий ученый точно говорил: "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен"", — привел в ответ известную цитату Эйнштейна Косачев.
29 мая стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил
возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus
.
Кроме того, Мерц сообщил
, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что это самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал
принятые решения прямым вовлечением ФРГ в войну. По его словам, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил
, что у России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений.
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