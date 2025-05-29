https://crimea.ria.ru/20250529/kanatnaya-doroga-na-ay-petri-vremenno-priostanovila-rabotu-1146820675.html

Канатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу

Канатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Канатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу

Канатная дорога на одну из главных достопримечательностей Крыма — плато Ай-Петри — временно закрыта по техническим причинам. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T22:11

2025-05-29T22:11

2025-05-29T22:11

канатная дорога

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Канатная дорога на одну из главных достопримечательностей Крыма — плато Ай-Петри — временно закрыта по техническим причинам. Об этом сообщили в Telegram-канале горного тематического парка.Сроки возобновления работы канатной дороги пока не определены. Как подчеркивают в администрации, приостановка движения связана с необходимостью обеспечить полную безопасность гостей.Несмотря на приостановку работы канатной дороги, туристы по-прежнему могут попасть на живописное плато Ай-Петри. Для этого продолжают курсировать экскурсионные автобусы по Бахчисарайскому шоссе.С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерыва. Уже через три дня на плато провели праздничное открытие сезона.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето не за горами: чем займутся крымчане в теплое время годаДесять причин приехать в Крым летомКрымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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