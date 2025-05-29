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Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников
Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников
В Крыму в текущем году планируется обеспечить новым жильем более 400 жителей полуострова из числа лиц льготных категорий. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T07:59
2025-05-29T07:59
2025-05-29T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году планируется обеспечить новым жильем более 400 жителей полуострова из числа лиц льготных категорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Иван Стефанюк.Он напомнил, что госпрограмма "Развитие жилищного строительства" в Крыму реализуется с 2015 года, и одним из показателей ее успешности является увеличение числа молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.В 2024 году таких семей было десять, а в нынешнем году ожидается, что новое жилье получат еще семь, уточнил Стефанюк.Всего в прошлом году при поддержке федерального бюджета новое жилье получили 69 граждан ряда льготных категорий, а в 2025 году, по словам замминистра, в новые квартиры переедут 56 крымчан.В числе таких льготников: ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, граждане, состоявшие на квартирном учете и уволенные с военной службы до 18 марта 2014 года, а также семьи, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и выехавшие из районов Крайнего Севера.Также не останавливается работа и по обеспечению жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, добавил Стефанюк.В конце 2024 года глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи более 20 детей-сирот получили квартирыЛьготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионахНовостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами
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РИА Новости Крым
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жилье в крыму, новости крыма, крым, льгота
Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников
В Крыму в 2025 году обеспечат новым жильем более 400 граждан льготных категорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым.
В Крыму в текущем году планируется обеспечить новым жильем более 400 жителей полуострова из числа лиц льготных категорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Иван Стефанюк.
Он напомнил, что госпрограмма "Развитие жилищного строительства" в Крыму реализуется с 2015 года, и одним из показателей ее успешности является увеличение числа молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.
В 2024 году таких семей было десять, а в нынешнем году ожидается, что новое жилье получат еще семь, уточнил Стефанюк.
Всего в прошлом году при поддержке федерального бюджета новое жилье получили 69 граждан ряда льготных категорий, а в 2025 году, по словам замминистра, в новые квартиры переедут 56 крымчан.
В числе таких льготников: ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, граждане, состоявшие на квартирном учете и уволенные с военной службы до 18 марта 2014 года, а также семьи, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и выехавшие из районов Крайнего Севера.
Также не останавливается работа и по обеспечению жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, добавил Стефанюк.
"В 2024 году за счет федерального бюджета было приобретено 57 жилых помещений для детей-сирот и за счет средств бюджета Республики Крым 186. А в 2025 году всего планируется приобрести 355 жилых помещений с целью обеспечения данной категории", – уточнил он.
В конце 2024 года глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил
, что в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей.
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