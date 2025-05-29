Рейтинг@Mail.ru
Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250529/kak-novaya-otchetnost-upravlyayuschikh-kompaniy-povliyaet-na-kachestvo-uslug-1146805414.html
Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг
Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг
Введение строгой отчетности управляющих компаний перед собственниками многоквартирных домов повысит доверие к организациям, сделает работу более прозрачной и... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T20:48
2025-05-29T20:49
радио "спутник в крыму"
мнения
олег бышук
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/30/53/305310_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_754d2a571c6b2291a9ecef133459ba1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Введение строгой отчетности управляющих компаний перед собственниками многоквартирных домов повысит доверие к организациям, сделает работу более прозрачной и поможет избавиться от фирм-однодневок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.27 мая Государственная Дума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Новый документ обязывает организации ежегодно предоставлять собственникам жилья подробную информацию о своей работе.Что, по сути, изменилось?"Управляющие организации до этого и так были обязаны предоставлять отчеты о выполненных работах. Единственная проблема, которая была – не было четкого понимания, какая форма отчетности, что именно управляющая компания должна указать", – сказал Бышук.По его словам, каждая управляющая организация "по-своему читала" требования к оформлению отчета. Начисления по каждому виду услуги, оплату, задолженность, разницу этих сумм – у каждой компании были свои подходы к оформлению этих пунктов."У некоторых УК просто отсутствовали кое-какие пункты. Была информация, что, например, выполнена работа на общую сумму миллион рублей, а поступило 900 тысяч – без разбивки. Теперь же мы получим форму, по которой будет стандартизированный отчет по каждой услуге", – объяснил эксперт.Благодаря этому, по его словам, собственники смогут сразу понимать уровень ответственности компании. Если УК эту отчетность вела, то введение дополнительных форму никак не повлияет на оказание услуг. Для них работа продолжится штатно."А те организации, которые ранее и не выкладывали информацию – теперь к ним можно будет применить требования отчетности. И это штрафные санкции. Соответственно, может так у нас на рынке будет меньше фирм-однодневок", – выразил мнение Олег Бышук.Как изменения повлияют на оплату?Любая отчетность и открытость от подрядчика стимулирует доверие заказчика, в данном случае – собственника МКД, подчеркнул специалист. Выполненную работу всегда можно проверить – рыночно обоснована цена или нет. И из этого сделать вывод о доверии к управляющей организации.Также, добавил Олег Бышук, такая "прозрачность" поможет жильцам разобраться с начислениями в ситуациях, когда, например, в компании меняется руководство."Жильцы утверждают, что у них один баланс, новый руководитель другие цифры озвучивает. До истины докопаться сложно. А теперь можно будет поднять отчет за любой месяц, любой год, пересчитать начисления, поднять акты выполненных работ и узнать реальные суммы", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКДПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в КрымуВ Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/30/53/305310_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_ba44ca8b6d87b6886e09d090e4ffbfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, олег бышук, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым"
Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг

Строгая и понятная отчетность поможет повысить доверие к работам управляющих компаний

20:48 29.05.2025 (обновлено: 20:49 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМногоквартирный дом
Многоквартирный дом - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Введение строгой отчетности управляющих компаний перед собственниками многоквартирных домов повысит доверие к организациям, сделает работу более прозрачной и поможет избавиться от фирм-однодневок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.
27 мая Государственная Дума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Новый документ обязывает организации ежегодно предоставлять собственникам жилья подробную информацию о своей работе.

Что, по сути, изменилось?

"Управляющие организации до этого и так были обязаны предоставлять отчеты о выполненных работах. Единственная проблема, которая была – не было четкого понимания, какая форма отчетности, что именно управляющая компания должна указать", – сказал Бышук.
По его словам, каждая управляющая организация "по-своему читала" требования к оформлению отчета. Начисления по каждому виду услуги, оплату, задолженность, разницу этих сумм – у каждой компании были свои подходы к оформлению этих пунктов.
"У некоторых УК просто отсутствовали кое-какие пункты. Была информация, что, например, выполнена работа на общую сумму миллион рублей, а поступило 900 тысяч – без разбивки. Теперь же мы получим форму, по которой будет стандартизированный отчет по каждой услуге", – объяснил эксперт.
Благодаря этому, по его словам, собственники смогут сразу понимать уровень ответственности компании. Если УК эту отчетность вела, то введение дополнительных форму никак не повлияет на оказание услуг. Для них работа продолжится штатно.
"А те организации, которые ранее и не выкладывали информацию – теперь к ним можно будет применить требования отчетности. И это штрафные санкции. Соответственно, может так у нас на рынке будет меньше фирм-однодневок", – выразил мнение Олег Бышук.

Как изменения повлияют на оплату?

Любая отчетность и открытость от подрядчика стимулирует доверие заказчика, в данном случае – собственника МКД, подчеркнул специалист. Выполненную работу всегда можно проверить – рыночно обоснована цена или нет. И из этого сделать вывод о доверии к управляющей организации.
Также, добавил Олег Бышук, такая "прозрачность" поможет жильцам разобраться с начислениями в ситуациях, когда, например, в компании меняется руководство.
"Жильцы утверждают, что у них один баланс, новый руководитель другие цифры озвучивает. До истины докопаться сложно. А теперь можно будет поднять отчет за любой месяц, любой год, пересчитать начисления, поднять акты выполненных работ и узнать реальные суммы", – подытожил специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД
Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
В Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияОлег БышукЖКХ Крыма и СевастополяАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг
20:32На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
20:08Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня
19:48Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд
19:10Крым полностью обеспечен хлебом – власти
18:43Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины
18:22В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога
17:54Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
17:30МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов
17:04Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева
16:55В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей
16:32Путин: Крым – уникальное место на Земле
16:20В Севастополе в сезон откроются 26 пляжей
16:04Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь
15:58Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин
15:51Центральный район Симферополя обесточен
15:40Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"
15:27БРИКС оставил позади "Большую семерку" - Лавров
15:20Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям
15:13Выстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву
Лента новостейМолния