https://crimea.ria.ru/20250529/kak-novaya-otchetnost-upravlyayuschikh-kompaniy-povliyaet-na-kachestvo-uslug-1146805414.html

Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг

Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг

Введение строгой отчетности управляющих компаний перед собственниками многоквартирных домов повысит доверие к организациям, сделает работу более прозрачной и... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T20:48

2025-05-29T20:48

2025-05-29T20:49

радио "спутник в крыму"

мнения

олег бышук

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Введение строгой отчетности управляющих компаний перед собственниками многоквартирных домов повысит доверие к организациям, сделает работу более прозрачной и поможет избавиться от фирм-однодневок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.27 мая Государственная Дума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Новый документ обязывает организации ежегодно предоставлять собственникам жилья подробную информацию о своей работе.Что, по сути, изменилось?"Управляющие организации до этого и так были обязаны предоставлять отчеты о выполненных работах. Единственная проблема, которая была – не было четкого понимания, какая форма отчетности, что именно управляющая компания должна указать", – сказал Бышук.По его словам, каждая управляющая организация "по-своему читала" требования к оформлению отчета. Начисления по каждому виду услуги, оплату, задолженность, разницу этих сумм – у каждой компании были свои подходы к оформлению этих пунктов."У некоторых УК просто отсутствовали кое-какие пункты. Была информация, что, например, выполнена работа на общую сумму миллион рублей, а поступило 900 тысяч – без разбивки. Теперь же мы получим форму, по которой будет стандартизированный отчет по каждой услуге", – объяснил эксперт.Благодаря этому, по его словам, собственники смогут сразу понимать уровень ответственности компании. Если УК эту отчетность вела, то введение дополнительных форму никак не повлияет на оказание услуг. Для них работа продолжится штатно."А те организации, которые ранее и не выкладывали информацию – теперь к ним можно будет применить требования отчетности. И это штрафные санкции. Соответственно, может так у нас на рынке будет меньше фирм-однодневок", – выразил мнение Олег Бышук.Как изменения повлияют на оплату?Любая отчетность и открытость от подрядчика стимулирует доверие заказчика, в данном случае – собственника МКД, подчеркнул специалист. Выполненную работу всегда можно проверить – рыночно обоснована цена или нет. И из этого сделать вывод о доверии к управляющей организации.Также, добавил Олег Бышук, такая "прозрачность" поможет жильцам разобраться с начислениями в ситуациях, когда, например, в компании меняется руководство."Жильцы утверждают, что у них один баланс, новый руководитель другие цифры озвучивает. До истины докопаться сложно. А теперь можно будет поднять отчет за любой месяц, любой год, пересчитать начисления, поднять акты выполненных работ и узнать реальные суммы", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКДПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в КрымуВ Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег бышук, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым"