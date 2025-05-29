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Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд
Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд
Власти Севастополя подвели итоги исполнения городского бюджета за 2024 год. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T19:48
2025-05-29T19:03
севастополь
михаил развожаев
бюджет севастополя
новости севастополя
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя подвели итоги исполнения городского бюджета за 2024 год. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.По его словам, особое внимание было уделено социальной политике – на поддержку семей с детьми, старшего поколения и оплату медицинского страхования неработающего населения было направлено 11,7 миллиардов рублей, 2,6 из которых – на расходы по системе обязательного медицинского страхования.Развожаев отметил, что по итогам года город продемонстрировал устойчивое финансовое положение. При запланированном дефиците бюджета в 6,9 млрд рублей, благодаря перевыполнению доходной части на 26,2% удалось достичь профицита в размере 1,6 млрд рублей. Общий объем доходов составил 77,4 млрд рублей, а расходов – 75,8 млрд.Губернатор уточнил структуру расходов бюджета. Текущие расходы составили почти 49 миллиардов рублей, из них 28,8 – на соцвыплаты, пособия, льготы и зарплаты бюджетников. Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство составили 26,9 млрд рублей.Исполнение государственных программ составило 92,7% или 70,2 миллиарда рублей. Среди ключевых направлений 2024 года были ввод в эксплуатацию школ, медицинских и культурных объектов."Безусловно, нам еще есть над чем трудиться с точки зрения экономического потенциала. Недавно на встрече с предпринимателями обсуждали перспективы взаимодействия – у многих есть намерение инвестировать в производственные площадки. Поэтому будем работать в этом направлении – посмотрим, какие проекты сможем реализовать, чтобы дополнительно пополнять бюджет", – подытожил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году реализуют семь проектов. Программа стартовала в этом году и стал продолжением действовавших ранее в регионе проектов, среди которых "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". В городе проведут реконструкцию коммунальных сетей, благоустройство общественных пространств, обновление дорожной инфраструктуры, включая внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится акватермальный комплексСевастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водоводаВ Севастополе выполнили 65% дорожного плана
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, бюджет севастополя, новости севастополя, экономика
Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд

Почти 12 миллиардов рублей направлено на социальную политику в Севастополе в 2024 году

19:48 29.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя подвели итоги исполнения городского бюджета за 2024 год. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
По его словам, особое внимание было уделено социальной политике – на поддержку семей с детьми, старшего поколения и оплату медицинского страхования неработающего населения было направлено 11,7 миллиардов рублей, 2,6 из которых – на расходы по системе обязательного медицинского страхования.
Развожаев отметил, что по итогам года город продемонстрировал устойчивое финансовое положение. При запланированном дефиците бюджета в 6,9 млрд рублей, благодаря перевыполнению доходной части на 26,2% удалось достичь профицита в размере 1,6 млрд рублей. Общий объем доходов составил 77,4 млрд рублей, а расходов – 75,8 млрд.
"Бюджет Севастополя остается социально ориентированным. За цифрами, как и в предыдущие годы, стоят новые объекты, заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты", – подчеркнул он.
Губернатор уточнил структуру расходов бюджета. Текущие расходы составили почти 49 миллиардов рублей, из них 28,8 – на соцвыплаты, пособия, льготы и зарплаты бюджетников. Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство составили 26,9 млрд рублей.
"Были выполнены все обязательства перед льготными категориями граждан по социальным выплатам, включая участников специальной военной операции", – заявил губернатор Севастополя.
Исполнение государственных программ составило 92,7% или 70,2 миллиарда рублей. Среди ключевых направлений 2024 года были ввод в эксплуатацию школ, медицинских и культурных объектов.
"Безусловно, нам еще есть над чем трудиться с точки зрения экономического потенциала. Недавно на встрече с предпринимателями обсуждали перспективы взаимодействия – у многих есть намерение инвестировать в производственные площадки. Поэтому будем работать в этом направлении – посмотрим, какие проекты сможем реализовать, чтобы дополнительно пополнять бюджет", – подытожил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году реализуют семь проектов. Программа стартовала в этом году и стал продолжением действовавших ранее в регионе проектов, среди которых "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". В городе проведут реконструкцию коммунальных сетей, благоустройство общественных пространств, обновление дорожной инфраструктуры, включая внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, и многое другое.
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СевастопольМихаил РазвожаевБюджет СевастополяНовости СевастополяЭкономика
 
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