https://crimea.ria.ru/20250529/ispolnenie-byudzheta-sevastopolya-na-sotspolitiku-napravleno-pochti-12-mlrd-1146818312.html

Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд

Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд

Власти Севастополя подвели итоги исполнения городского бюджета за 2024 год. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T19:48

2025-05-29T19:48

2025-05-29T19:03

севастополь

михаил развожаев

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя подвели итоги исполнения городского бюджета за 2024 год. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.По его словам, особое внимание было уделено социальной политике – на поддержку семей с детьми, старшего поколения и оплату медицинского страхования неработающего населения было направлено 11,7 миллиардов рублей, 2,6 из которых – на расходы по системе обязательного медицинского страхования.Развожаев отметил, что по итогам года город продемонстрировал устойчивое финансовое положение. При запланированном дефиците бюджета в 6,9 млрд рублей, благодаря перевыполнению доходной части на 26,2% удалось достичь профицита в размере 1,6 млрд рублей. Общий объем доходов составил 77,4 млрд рублей, а расходов – 75,8 млрд.Губернатор уточнил структуру расходов бюджета. Текущие расходы составили почти 49 миллиардов рублей, из них 28,8 – на соцвыплаты, пособия, льготы и зарплаты бюджетников. Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство составили 26,9 млрд рублей.Исполнение государственных программ составило 92,7% или 70,2 миллиарда рублей. Среди ключевых направлений 2024 года были ввод в эксплуатацию школ, медицинских и культурных объектов."Безусловно, нам еще есть над чем трудиться с точки зрения экономического потенциала. Недавно на встрече с предпринимателями обсуждали перспективы взаимодействия – у многих есть намерение инвестировать в производственные площадки. Поэтому будем работать в этом направлении – посмотрим, какие проекты сможем реализовать, чтобы дополнительно пополнять бюджет", – подытожил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году реализуют семь проектов. Программа стартовала в этом году и стал продолжением действовавших ранее в регионе проектов, среди которых "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". В городе проведут реконструкцию коммунальных сетей, благоустройство общественных пространств, обновление дорожной инфраструктуры, включая внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится акватермальный комплексСевастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водоводаВ Севастополе выполнили 65% дорожного плана

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, бюджет севастополя, новости севастополя, экономика