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Экс-сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение полномочий - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Экс-сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение полномочий
Экс-сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение полномочий - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Экс-сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение полномочий
Бывший главный специалист отдела регистрации прав на объекты недвижимости Сакского горрайонного управления Госкомрегистра предстанет перед судом за превышение... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T14:50
2025-05-29T14:50
прокуратура республики крым
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госкомрегистр крыма
сакский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бывший главный специалист отдела регистрации прав на объекты недвижимости Сакского горрайонного управления Госкомрегистра предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры республики и главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По версии следствия, мужчина, будучи должностным лицом, уполномоченным осуществлять регистрацию прав на объекты недвижимости, в январе – августе 2019 года, не проведя правовую экспертизу документов, незаконно зарегистрировал права собственности на ряд земельных участков, расположенных на территории Молочненского и Новофедоровского сельских поселений, чем причинил Республике Крым ущерб в размере порядка 12 миллионов рублей, проинформировали в надзорном ведомстве.Незаконную деятельность обвиняемого выявили и пресекли совместно сотрудники органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Республике Крым.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, новости крыма, крым, госкомрегистр крыма, сакский район, происшествия
Экс-сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение полномочий

Экс-специалиста Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение должностных полномочий

14:50 29.05.2025
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяПравоустанавливающие документы
Правоустанавливающие документы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бывший главный специалист отдела регистрации прав на объекты недвижимости Сакского горрайонного управления Госкомрегистра предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры республики и главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По версии следствия, мужчина, будучи должностным лицом, уполномоченным осуществлять регистрацию прав на объекты недвижимости, в январе августе 2019 года, не проведя правовую экспертизу документов, незаконно зарегистрировал права собственности на ряд земельных участков, расположенных на территории Молочненского и Новофедоровского сельских поселений, чем причинил Республике Крым ущерб в размере порядка 12 миллионов рублей, проинформировали в надзорном ведомстве.
Незаконную деятельность обвиняемого выявили и пресекли совместно сотрудники органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Республике Крым.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы. Незаконная регистрация отменена, земельные участки возвращены собственнику. Обвиняемый в ряде превышений должностных полномочий с причинением тяжких последствий находится под домашним арестом", – сказано в сообщении СК РФ по Крыму и Севастополю.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.
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