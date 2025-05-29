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Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника
Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника
Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 детей и подростков из двенадцати регионов страны за мужество и активную гражданскую позицию... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T09:06
2025-05-29T09:06
владимир колокольцев
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
дети
общество
награды
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 детей и подростков из двенадцати регионов страны за мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и пресечении правонарушений. В их числе двое ребят из Крыма. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит пресс-служба.Юные крымчане Данил Калеух и Роман Ломакин стали очевидцами кражи телефона, выследили карманника и передали информацию участковому. Парни по пути домой из школы заметили, как неизвестный мужчина вытащил мобильный телефон из кармана другого человека. Дети сделали ему замечание, однако мужчина его проигнорировал и поспешил скрыться. Дети пошли за ним, и по дороге, встретив участкового, рассказали ему об увиденном.16-летний Роман Абрамов из Томской области помог полиции раскрыть убийство в городе Стрежевом. 15-летние кадеты из Москвы Михаил Ромахов и Вадим Скворцов тушили горящую полицейскую машину. 8-летний Джал и 10-летний Джиргал Очир-Горяевы, став очевидцами ДТП в Элисте, помогли оперативникам задержать водителя автомобиля, который сбил ребенка и скрылся. А три девушки из Бурятии Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова по ориентировке полиции выследили замеченного в магазине убийцу, благодаря чему правоохранители быстро его задержали.Он поблагодарил юных героев за добрые дела и предложил тем, кто интересуется работой правоохранительных органов, познакомиться с деятельностью поисковых отрядов, юных инспекторов движения и кибердружин.Также Колокольцев поблагодарил родителей, учителей и наставников детей за воспитание в них патриотизма и уважения к закону, тем самым вырастив смелых и порядочных людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступникаПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступленияКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей
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владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дети, общество, награды, новости, новости крыма
Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника

Двое детей из Крыма награждены Колокольцевым за мужество при пресечении кражи

09:06 29.05.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Симферопольском районе наградили школьников за помощь в раскрытии преступления
В Симферопольском районе наградили школьников за помощь в раскрытии преступления
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 детей и подростков из двенадцати регионов страны за мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и пресечении правонарушений. В их числе двое ребят из Крыма. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит пресс-служба.
Юные крымчане Данил Калеух и Роман Ломакин стали очевидцами кражи телефона, выследили карманника и передали информацию участковому. Парни по пути домой из школы заметили, как неизвестный мужчина вытащил мобильный телефон из кармана другого человека. Дети сделали ему замечание, однако мужчина его проигнорировал и поспешил скрыться. Дети пошли за ним, и по дороге, встретив участкового, рассказали ему об увиденном.
16-летний Роман Абрамов из Томской области помог полиции раскрыть убийство в городе Стрежевом. 15-летние кадеты из Москвы Михаил Ромахов и Вадим Скворцов тушили горящую полицейскую машину. 8-летний Джал и 10-летний Джиргал Очир-Горяевы, став очевидцами ДТП в Элисте, помогли оперативникам задержать водителя автомобиля, который сбил ребенка и скрылся. А три девушки из Бурятии Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова по ориентировке полиции выследили замеченного в магазине убийцу, благодаря чему правоохранители быстро его задержали.

"Ваши поступки отличают зрелость, неравнодушие, обостренное чувство справедливости. Для того, чтобы в опасной ситуации не отступить и не спрятаться за спинами других, нужно обладать сильным характером, быть уверенным в своей правоте и готовым взять на себя ответственность. Все эти качества вы продемонстрировали в полной мере", – сказал глава ведомства.

Он поблагодарил юных героев за добрые дела и предложил тем, кто интересуется работой правоохранительных органов, познакомиться с деятельностью поисковых отрядов, юных инспекторов движения и кибердружин.
Также Колокольцев поблагодарил родителей, учителей и наставников детей за воспитание в них патриотизма и уважения к закону, тем самым вырастив смелых и порядочных людей.
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Владимир КолокольцевМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)детиОбществоНаградыНовостиНовости Крыма
 
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