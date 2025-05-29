https://crimea.ria.ru/20250529/dvoe-detey-iz-kryma-nagrazhdeny-za-muzhestvo-pri-zaderzhanii-prestupnika-1146795112.html

Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника

Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника

Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 детей и подростков из двенадцати регионов страны за мужество и активную гражданскую позицию... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T09:06

2025-05-29T09:06

2025-05-29T09:06

владимир колокольцев

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 детей и подростков из двенадцати регионов страны за мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и пресечении правонарушений. В их числе двое ребят из Крыма. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит пресс-служба.Юные крымчане Данил Калеух и Роман Ломакин стали очевидцами кражи телефона, выследили карманника и передали информацию участковому. Парни по пути домой из школы заметили, как неизвестный мужчина вытащил мобильный телефон из кармана другого человека. Дети сделали ему замечание, однако мужчина его проигнорировал и поспешил скрыться. Дети пошли за ним, и по дороге, встретив участкового, рассказали ему об увиденном.16-летний Роман Абрамов из Томской области помог полиции раскрыть убийство в городе Стрежевом. 15-летние кадеты из Москвы Михаил Ромахов и Вадим Скворцов тушили горящую полицейскую машину. 8-летний Джал и 10-летний Джиргал Очир-Горяевы, став очевидцами ДТП в Элисте, помогли оперативникам задержать водителя автомобиля, который сбил ребенка и скрылся. А три девушки из Бурятии Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова по ориентировке полиции выследили замеченного в магазине убийцу, благодаря чему правоохранители быстро его задержали.Он поблагодарил юных героев за добрые дела и предложил тем, кто интересуется работой правоохранительных органов, познакомиться с деятельностью поисковых отрядов, юных инспекторов движения и кибердружин.Также Колокольцев поблагодарил родителей, учителей и наставников детей за воспитание в них патриотизма и уважения к закону, тем самым вырастив смелых и порядочных людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступникаПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступленияКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дети, общество, награды, новости, новости крыма