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Четыре беспилотника сбили над Крымом

Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Четыре беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T07:12

2025-05-29T07:12

2025-05-29T07:22

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в период с 20:00 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей ночью было уничтожено три вражеских беспилотника. Обломки одного из них упали на жилой дом по проспекту Вернадского.Минувшей ночью над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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