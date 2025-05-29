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Четыре беспилотника сбили над Крымом
Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Четыре беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T07:12
2025-05-29T07:12
2025-05-29T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в период с 20:00 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей ночью было уничтожено три вражеских беспилотника. Обломки одного из них упали на жилой дом по проспекту Вернадского.Минувшей ночью над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Четыре беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом уничтожили четыре беспилотника - Минобороны
07:12 29.05.2025 (обновлено: 07:22 29.05.2025)