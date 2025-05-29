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Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Четыре беспилотника сбили над Крымом
Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Четыре беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T07:12
2025-05-29T07:22
крым
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в период с 20:00 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей ночью было уничтожено три вражеских беспилотника. Обломки одного из них упали на жилой дом по проспекту Вернадского.Минувшей ночью над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, орловская область, рязанская область, московская область, брянская область, тамбовская область
Четыре беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили четыре беспилотника - Минобороны

07:12 29.05.2025 (обновлено: 07:22 29.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоС-400 в Крыму
С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в период с 20:00 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
"30 БПЛА – над территорией Белгородской области, по четыре беспилотника сбиты над территорией Республики Крым, Орловской и Рязанской областей, три – над Московским регионом, два – над Брянской областью и еще один – над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей ночью было уничтожено три вражеских беспилотника. Обломки одного из них упали на жилой дом по проспекту Вернадского.
Минувшей ночью над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.
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