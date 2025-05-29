https://crimea.ria.ru/20250529/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1146799476.html
Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Вооруженные силы России выбили украинских боевиков их трех населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T12:24
2025-05-29T12:24
2025-05-29T12:29
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков их трех населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.В ДНР бойцы группировок "Южная" и "Центр" освободили Гнатовку и Шевченко Первое.Подразделения войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области.Накануне российские бойцы освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Днем ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды. В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Армия России освободила Строевку в Харьковской области и еще два села в ДНР
12:24 29.05.2025 (обновлено: 12:29 29.05.2025)