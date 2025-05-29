https://crimea.ria.ru/20250529/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1146799476.html

Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Вооруженные силы России выбили украинских боевиков их трех населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T12:24

2025-05-29T12:24

2025-05-29T12:29

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866743_0:142:3074:1871_1920x0_80_0_0_504700a65b7cba3318b7599504b275c5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков их трех населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.В ДНР бойцы группировок "Южная" и "Центр" освободили Гнатовку и Шевченко Первое.Подразделения войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области.Накануне российские бойцы освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Днем ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды. В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр)