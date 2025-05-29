https://crimea.ria.ru/20250529/20-let-kolonii-za-geolokatsiyu-v-krymu-osudili-ukrainskogo-shpiona-1146798329.html

20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона

20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.05.2025

20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона

Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T11:24

2025-05-29T11:24

2025-05-29T11:24

приговор

правосудие

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

сбу (служба безопасности украины)

шпионаж

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a450aa8e2c1e07644546a8701b875b78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2022 году мужчина установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами.Сотрудники УФСБ задержали злоумышленника. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.Ранее в Севастополе приговорили к 18 годам колонии местного жителя, который по заданию украинской разведки готовился совершить в городе теракты с помощью взрывных устройств .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, правосудие, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, сбу (служба безопасности украины), шпионаж, крым, новости крыма