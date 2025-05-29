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20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона
20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.05.2025
20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона
Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T11:24
2025-05-29T11:24
приговор
правосудие
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
сбу (служба безопасности украины)
шпионаж
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2022 году мужчина установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами.Сотрудники УФСБ задержали злоумышленника. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.Ранее в Севастополе приговорили к 18 годам колонии местного жителя, который по заданию украинской разведки готовился совершить в городе теракты с помощью взрывных устройств .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ
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РИА Новости Крым
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приговор, правосудие, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, сбу (служба безопасности украины), шпионаж, крым, новости крыма
20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона

Жителя Крыма осудили на 20 лет колонии за шпионаж в пользу спецслужб Украины

11:24 29.05.2025
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в 2022 году мужчина установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами.
"По заданию украинских кураторов он собирал сведения о местах расположения складов Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в городе Джанкое и Красноперекопском районе. Скриншоты геолокаций с выделением участков мест расположений складов осужденный, используя один из мессенджеров, направлял представителям СБУ", - говорится в сообщении.
Сотрудники УФСБ задержали злоумышленника. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Ранее в Севастополе приговорили к 18 годам колонии местного жителя, который по заданию украинской разведки готовился совершить в городе теракты с помощью взрывных устройств .
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