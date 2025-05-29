https://crimea.ria.ru/20250529/10-tysyach-rakov-nelegalov-zhili-v-garazhe-v-rostove-na-donu-1146804594.html

10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону

10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 29.05.2025

10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону

Больше десяти тысяч живых раков нелегально поселил в своем гараже 37-летний ростовчанин. Правоохранители выявили и изъяли членистоногих, общая стоимость которых РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T22:05

2025-05-29T22:05

2025-05-29T21:49

ростов-на-дону

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Больше десяти тысяч живых раков нелегально поселил в своем гараже 37-летний ростовчанин. Правоохранители выявили и изъяли членистоногих, общая стоимость которых составила свыше 740 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Гараж, в котором обитали членистоногие, при которых не оказалось маркировки и сопроводительных документов о легальности их происхождения, был выявлен во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2025".По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта немаркированных раков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ.Полиция уже располагает информацией, которая указывает, что одним из недобросовестных дельцов может являться 37-летний житель Ростовской области. Ведется расследование.Ранее больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн было обнаружено в багажнике жителя Краснодара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийБраконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейВ Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки

ростов-на-дону

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, закон и право