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10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону
10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 29.05.2025
10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону
Больше десяти тысяч живых раков нелегально поселил в своем гараже 37-летний ростовчанин. Правоохранители выявили и изъяли членистоногих, общая стоимость которых РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T22:05
2025-05-29T21:49
ростов-на-дону
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Больше десяти тысяч живых раков нелегально поселил в своем гараже 37-летний ростовчанин. Правоохранители выявили и изъяли членистоногих, общая стоимость которых составила свыше 740 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Гараж, в котором обитали членистоногие, при которых не оказалось маркировки и сопроводительных документов о легальности их происхождения, был выявлен во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2025".По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта немаркированных раков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ.Полиция уже располагает информацией, которая указывает, что одним из недобросовестных дельцов может являться 37-летний житель Ростовской области. Ведется расследование.Ранее больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн было обнаружено в багажнике жителя Краснодара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийБраконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейВ Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, закон и право
10 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону

Больше 10 тысяч живых раков нелегально держал в своем гараже 37-летний ростовчанин - МВД

22:05 29.05.2025
 
© МВД МедиаБольше 10 тысяч живых раков нелегально держали в гараже Ростоа-на-Дону
Больше 10 тысяч живых раков нелегально держали в гараже Ростоа-на-Дону
© МВД Медиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Больше десяти тысяч живых раков нелегально поселил в своем гараже 37-летний ростовчанин. Правоохранители выявили и изъяли членистоногих, общая стоимость которых составила свыше 740 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Гараж, в котором обитали членистоногие, при которых не оказалось маркировки и сопроводительных документов о легальности их происхождения, был выявлен во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2025".
"Осмотрев помещение, полицейские обнаружили в общей сложности 10 310 особей этих членистоногих общим весом 515 килограммов. На место были вызваны специалисты Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также представители Управления Россельхознадзора. Общая стоимость найденных раков составила чуть более 743 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта немаркированных раков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ.
Полиция уже располагает информацией, которая указывает, что одним из недобросовестных дельцов может являться 37-летний житель Ростовской области. Ведется расследование.
Ранее больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн было обнаружено в багажнике жителя Краснодара.
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Ростов-на-ДонуМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиЗакон и право
 
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