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Жители США массово переходят в православие
Жители США массово переходят в православие - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Жители США массово переходят в православие
Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности, среди одной из ключевых причин также является политика России по поддержке христианства. Об РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T10:50
2025-05-28T10:50
2025-05-28T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности, среди одной из ключевых причин также является политика России по поддержке христианства. Об этом сообщают ведущие американские СМИ. Американские издания отмечают рост числа прихожан Русской православной церкви за границей. Он начался после пандемии коронавируса, когда храмы РПЦЗ, в отличие от культовых объектов остальных конфессий, остались открытыми. Американский профессор Скотт Кенуорти, изучающий восточное христианство, заявляет, что приход в его городе Цинциннати "трещит по швам" от наплыва желающих.По оценкам СМИ, около 64% православных христиан в США – мужчины. Для сравнения: в начале двухтысячных этот показатель составлял 46%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонаремНовый праздник в честь крещения князя Владимира основали в ХерсонесеЧастицу Благодатного огня доставили в зону СВО
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сша, религия, православие, новости, общество
Жители США массово переходят в православие
Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности, среди одной из ключевых причин также является политика России по поддержке христианства. Об этом сообщают ведущие американские СМИ.
"Кадры и фотографии Владимира Путина, цитирующего Библию, держащего свечи во время богослужений в московском Храме Христа Спасителя, погружение его в ледяную воду в праздник Крещения, похоже, задели какие-то струны душ американцев. Некоторые из них – в Америке и других странах – видят в России последний оплот истинного христианства", – пишут СМИ.
Американские издания отмечают рост числа прихожан Русской православной церкви за границей. Он начался после пандемии коронавируса, когда храмы РПЦЗ, в отличие от культовых объектов остальных конфессий, остались открытыми. Американский профессор Скотт Кенуорти, изучающий восточное христианство, заявляет, что приход в его городе Цинциннати "трещит по швам" от наплыва желающих.
"Это явление наблюдается не только в моем приходе или нескольких других церквях в Техасе. Это определенно нечто более масштабное", – заявил американский профессор.
По оценкам СМИ, около 64% православных христиан в США – мужчины. Для сравнения: в начале двухтысячных этот показатель составлял 46%.
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