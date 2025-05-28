https://crimea.ria.ru/20250528/zhiteli-ssha-massovo-perekhodyat-v-pravoslavie-1146769261.html

Жители США массово переходят в православие

Жители США массово переходят в православие - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Жители США массово переходят в православие

Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности, среди одной из ключевых причин также является политика России по поддержке христианства. Об РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T10:50

2025-05-28T10:50

2025-05-28T10:50

сша

религия

православие

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/56/1118225614_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3130ad94d4991eb4339201bdb7b513fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности, среди одной из ключевых причин также является политика России по поддержке христианства. Об этом сообщают ведущие американские СМИ. Американские издания отмечают рост числа прихожан Русской православной церкви за границей. Он начался после пандемии коронавируса, когда храмы РПЦЗ, в отличие от культовых объектов остальных конфессий, остались открытыми. Американский профессор Скотт Кенуорти, изучающий восточное христианство, заявляет, что приход в его городе Цинциннати "трещит по швам" от наплыва желающих.По оценкам СМИ, около 64% православных христиан в США – мужчины. Для сравнения: в начале двухтысячных этот показатель составлял 46%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонаремНовый праздник в честь крещения князя Владимира основали в ХерсонесеЧастицу Благодатного огня доставили в зону СВО

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, религия, православие, новости, общество