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"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России
"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России - РИА Новости Крым, 28.05.2025
"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России
Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине вызваны страхами Трампа быть обвиненным недоброжелателями внутри... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T20:37
2025-05-28T20:32
радио "спутник в крыму"
мнения
павел шипилин
политика
дональд трамп
владимир путин (политик)
сша
россия
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Трамп пугает Путина и Россию из-за собственных страхов перед обвинителями в США – эксперт
Трамп пугает Путина и Россию из-за собственных страхов перед обвинителями в США – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине вызваны страхами Трампа быть обвиненным недоброжелателями внутри собственной страны в сговоре с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, в своих резких высказываниях в адрес Владимира Путина и России Трамп на самом деле "реагирует не на то, о чем мы думаем".Политолог считает, что едва ли не регулярная уже и довольно резкая смена риторики Трампа от лояльной к России до чуть ли не угрожающей связана с разного рода компрометирующей его информацией, в том числе слухами, которую распространяют в США его оппоненты."Если от какого-то сенатора или конгрессмена что-то донеслось, например, очередное подозрение, Трамп будет так реагировать. Он помнит уроки своего первого срока и будет постоянно дистанцироваться от Путина, от России. Потому что он боится быть обвиненным в сговоре с Россией", – сказал Шипилин.Он уверен, что именно этим объясняются и выпады Трампа в адрес Путина спустя недолгое время после его телефонной беседы с российским лидером, тон и дух которой, по словам самого Трампа, были "превосходными".А "внутренняя ситуация" президента США полностью совпадает с позицией известного американского дипломата и историка Дорджа Кеннана, еще в 1990-х заявившего, что причин для расширения НАТО на восток нет, Западу никто не угрожает, а вот Россию это спровоцирует, подчеркнул эксперт."Он все прекрасно понимает. И Трамп сказал именно это. Глобально он понимает, что происходит, понимает, почему Россия так реагирует", – заметил Шипилин.27 мая, президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". А двумя днями ранее он сообщил, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, заявил, что ему это не нравится и что он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России. При этом еще неделю назад Дональд Трамп заявлял, что не намерен вводить санкции против РФ и переговорный процесс по Украине идет хорошо.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал происходящее вынужденной частью шоу, которое не является отражением истинного мнения Трампа и тем более его намерений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина Лавров объяснил риторику Трампа по Украине Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине
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мнения, павел шипилин, политика, дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия
"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России

Трамп пугает Путина и Россию из-за собственных страхов перед обвинителями в США – мнение

20:37 28.05.2025
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине вызваны страхами Трампа быть обвиненным недоброжелателями внутри собственной страны в сговоре с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Трамп пугает Путина и Россию из-за собственных страхов перед обвинителями в США – эксперт
20:37
По мнению Шипилина, в своих резких высказываниях в адрес Владимира Путина и России Трамп на самом деле "реагирует не на то, о чем мы думаем".
"Нам кажется, что это реакция на Путина, на наши удары по Украине. И сам Трамп так это объясняет. Но на самом деле его абсолютно не беспокоят удары, к тому же мы постоянно подчеркиваем, что делается это только по военной инфраструктуре. Он в основном реагирует на внутренние истории, а не на внешние и очень чувствителен к изменениям вокруг него", – сказал Шипилин.
Политолог считает, что едва ли не регулярная уже и довольно резкая смена риторики Трампа от лояльной к России до чуть ли не угрожающей связана с разного рода компрометирующей его информацией, в том числе слухами, которую распространяют в США его оппоненты.
"Если от какого-то сенатора или конгрессмена что-то донеслось, например, очередное подозрение, Трамп будет так реагировать. Он помнит уроки своего первого срока и будет постоянно дистанцироваться от Путина, от России. Потому что он боится быть обвиненным в сговоре с Россией", – сказал Шипилин.
Он уверен, что именно этим объясняются и выпады Трампа в адрес Путина спустя недолгое время после его телефонной беседы с российским лидером, тон и дух которой, по словам самого Трампа, были "превосходными".

"Там же после его разговора с Путиным начинаются какие-то движения коалиций, и уже они будут какие-то расследования проводить. Слухи доходят до него из Сената, из Конгресса. На что именно он так реагирует резко, чтобы быть вне подозрений, нам сказать трудно. Но это и не нужно. Потому что каждый раз мы должны иметь в виду внутреннюю ситуацию Трампа", – сказал политолог.

А "внутренняя ситуация" президента США полностью совпадает с позицией известного американского дипломата и историка Дорджа Кеннана, еще в 1990-х заявившего, что причин для расширения НАТО на восток нет, Западу никто не угрожает, а вот Россию это спровоцирует, подчеркнул эксперт.
"Он все прекрасно понимает. И Трамп сказал именно это. Глобально он понимает, что происходит, понимает, почему Россия так реагирует", – заметил Шипилин.
27 мая, президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". А двумя днями ранее он сообщил, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, заявил, что ему это не нравится и что он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России. При этом еще неделю назад Дональд Трамп заявлял, что не намерен вводить санкции против РФ и переговорный процесс по Украине идет хорошо.
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал происходящее вынужденной частью шоу, которое не является отражением истинного мнения Трампа и тем более его намерений.
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