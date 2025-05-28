https://crimea.ria.ru/20250528/velikiy-i-uzhasnyy-zachem-tramp-ugrozhaet-putinu-i-rossii-1146780546.html

"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России

"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России - РИА Новости Крым, 28.05.2025

"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине вызваны страхами Трампа быть обвиненным недоброжелателями внутри... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T20:37

2025-05-28T20:37

2025-05-28T20:32

радио "спутник в крыму"

мнения

павел шипилин

политика

дональд трамп

владимир путин (политик)

сша

россия

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Трамп пугает Путина и Россию из-за собственных страхов перед обвинителями в США – эксперт Трамп пугает Путина и Россию из-за собственных страхов перед обвинителями в США – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине вызваны страхами Трампа быть обвиненным недоброжелателями внутри собственной страны в сговоре с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, в своих резких высказываниях в адрес Владимира Путина и России Трамп на самом деле "реагирует не на то, о чем мы думаем".Политолог считает, что едва ли не регулярная уже и довольно резкая смена риторики Трампа от лояльной к России до чуть ли не угрожающей связана с разного рода компрометирующей его информацией, в том числе слухами, которую распространяют в США его оппоненты."Если от какого-то сенатора или конгрессмена что-то донеслось, например, очередное подозрение, Трамп будет так реагировать. Он помнит уроки своего первого срока и будет постоянно дистанцироваться от Путина, от России. Потому что он боится быть обвиненным в сговоре с Россией", – сказал Шипилин.Он уверен, что именно этим объясняются и выпады Трампа в адрес Путина спустя недолгое время после его телефонной беседы с российским лидером, тон и дух которой, по словам самого Трампа, были "превосходными".А "внутренняя ситуация" президента США полностью совпадает с позицией известного американского дипломата и историка Дорджа Кеннана, еще в 1990-х заявившего, что причин для расширения НАТО на восток нет, Западу никто не угрожает, а вот Россию это спровоцирует, подчеркнул эксперт."Он все прекрасно понимает. И Трамп сказал именно это. Глобально он понимает, что происходит, понимает, почему Россия так реагирует", – заметил Шипилин.27 мая, президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". А двумя днями ранее он сообщил, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, заявил, что ему это не нравится и что он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России. При этом еще неделю назад Дональд Трамп заявлял, что не намерен вводить санкции против РФ и переговорный процесс по Украине идет хорошо.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал происходящее вынужденной частью шоу, которое не является отражением истинного мнения Трампа и тем более его намерений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина Лавров объяснил риторику Трампа по Украине Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине

https://crimea.ria.ru/20250527/vvedet-li-tramp-sanktsii-protiv-rossii--mnenie-1146752669.html

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мнения, павел шипилин, политика, дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия