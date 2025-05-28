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В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым" - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым" - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
В Ялте стартовала XI ежегодная выставка российских производителей "РосЭкспоКрым". Мероприятие, проходящее при поддержке Министерства промышленности и торговли... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T11:34
2025-05-28T12:10
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ЯЛТА, 28 мая - РИА Новости Крым. В Ялте стартовала XI ежегодная выставка российских производителей "РосЭкспоКрым". Мероприятие, проходящее при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, объединяет более 200 компаний со всей страны и продлится до 30 мая, передает корреспондент РИА Новости Крым. По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сегодня Крым вновь становится местом, где встречается промышленный потенциал и деловая инициатива демонстрируют рост и открытость. "Выставка представляет уникальную возможность для демонстрации достижений в самых разных отраслях. В свою очередь, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации придает особое значение таким мероприятиям, поскольку они способствуют укреплению межрегионального сотрудничества, стимулируют внедрение инноваций, поддерживают импортозамещение и локализацию производства", - говорится в приветственном слове министра. Выставка традиционно служит площадкой для продвижения отечественной продукции, установления новых деловых связей и заключения контрактов. В этом году участие в ней принимают предприятия из Алтайского и Ставропольского краев, Тверской и Новгородской областей, Республики Крым, Республики Марий Эл, а также из ЛНР и ДНР. Программа "РосЭкспоКрым" включает торгово-закупочную сессию, дегустации продукции, презентации мер государственной поддержки, тематические мастер-классы и работу фуд-кортов. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с розничными сетями и расширению сбыта российских товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, крым, новости крыма, экономика, минпромторг рф, росэкспокрым, производство
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"

В Ялте стартовала XI ежегодная выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"

11:34 28.05.2025 (обновлено: 12:10 28.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
В Ялте открылась XI выставка российских производителей РосЭкспоКрым - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости Крым
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ЯЛТА, 28 мая - РИА Новости Крым. В Ялте стартовала XI ежегодная выставка российских производителей "РосЭкспоКрым". Мероприятие, проходящее при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, объединяет более 200 компаний со всей страны и продлится до 30 мая, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сегодня Крым вновь становится местом, где встречается промышленный потенциал и деловая инициатива демонстрируют рост и открытость.
"Выставка представляет уникальную возможность для демонстрации достижений в самых разных отраслях. В свою очередь, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации придает особое значение таким мероприятиям, поскольку они способствуют укреплению межрегионального сотрудничества, стимулируют внедрение инноваций, поддерживают импортозамещение и локализацию производства", - говорится в приветственном слове министра.
© РИА Новости КрымВ Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
В Ялте открылась XI выставка российских производителей РосЭкспоКрым
1 из 3
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
В Ялте открылась XI выставка российских производителей РосЭкспоКрым
2 из 3
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
В Ялте открылась XI выставка российских производителей РосЭкспоКрым
3 из 3
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
© РИА Новости Крым
1 из 3
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
© РИА Новости Крым
2 из 3
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
© РИА Новости Крым
3 из 3
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
© РИА Новости Крым
Выставка традиционно служит площадкой для продвижения отечественной продукции, установления новых деловых связей и заключения контрактов. В этом году участие в ней принимают предприятия из Алтайского и Ставропольского краев, Тверской и Новгородской областей, Республики Крым, Республики Марий Эл, а также из ЛНР и ДНР.
Программа "РосЭкспоКрым" включает торгово-закупочную сессию, дегустации продукции, презентации мер государственной поддержки, тематические мастер-классы и работу фуд-кортов. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с розничными сетями и расширению сбыта российских товаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Форум-выставка индустрии гостеприимства ТуризмЭкспоКрым - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
16 апреля, 14:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России
 
ЯлтаКрымНовости КрымаЭкономикаМинпромторг РФРосЭкспоКрымПроизводство
 
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