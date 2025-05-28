https://crimea.ria.ru/20250528/v-leninskom-rayone-kryma-v-techenie-polugoda-budut-prokhodit-ucheniya-vvs-rf-1146737597.html

В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ

В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ

На полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T08:13

2025-05-28T08:13

2025-05-28T08:13

учения

ленинский район

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142207923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6470f0ead3b45a1c5a15ff226cd03005.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей. Об этом предупредили в районной администрации.В целях безопасности крымчан просят воздержаться от посещения территории полигона.Ранее сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию вынудили начать спецоперацию - ПутинПутин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеСВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт

ленинский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, ленинский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя