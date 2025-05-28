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В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ
В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ
На полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T08:13
2025-05-28T08:13
2025-05-28T08:13
учения
ленинский район
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей. Об этом предупредили в районной администрации.В целях безопасности крымчан просят воздержаться от посещения территории полигона.Ранее сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию вынудили начать спецоперацию - ПутинПутин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеСВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
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учения, ленинский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ
Учения авиационных частей в Крыму запланированы с 1 июня 2025 года