https://crimea.ria.ru/20250528/v-krymu-v-poltora-raza-vyrosli-shtrafy-za-neoplachennuyu-parkovku-1146776893.html

В Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку

В Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку

В Крыму увеличили штрафы за неуплату парковки. Такое решение приняли на очередной сессии Государственного совета республики. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T14:21

2025-05-28T14:21

2025-05-28T14:21

парковки

штрафы

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

закон и право

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму увеличили штрафы за неуплату парковки. Такое решение приняли на очередной сессии Государственного совета республики.Как отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов, существующие на сегодняшний день меры ответственности должного воздействия на нарушителей не имеют. По информации Константинова, в Ростовской, Белгородской, Курской областях размер административного штрафа за неоплаченную платную парковку составляет 1,5 тысячи рублей, в Краснодарском крае – 3 тысячи рублей."Проектом закона предлагается увеличить размер штрафов, взимаемого за неуплату за размещение транспортного средства на парковке, до 1,5 тысячи рублей", - говорится в документе.Штрафы изменить предложили в министерстве транспорта республики. Контролировать соблюдение закона должны сам минтранс и Служба автомобильных дорог Крыма.Во время пресс-подхода по окончании заседания сессии Госсовета, Владимир Константинов отметил, что в Крыму за последние 11 лет количество транспортных средств выросло втрое:"Такой загруженности никогда не было. Даже сельские поселения имеют проблемы с парковками", - сказал он, призвав разграничивать вопросы неоплаченной парковки и создание в муниципалитетах мест для бесплатных парковок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парковки, штрафы, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), закон и право, крым, новости крыма