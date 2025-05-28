https://crimea.ria.ru/20250528/v-krymu-muzhchinu-prigovorili-k-19-godam-za-dvoynoe-ubiystvo-1146772718.html

Убил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годам

Убил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годам - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Убил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годам

Житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T12:00

2025-05-28T12:00

2025-05-28T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главка СК РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что в октябре 2024 года мужчина, заподозрив свою бывшую сожительницу в близких отношениях с односельчанином и будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить убийство.От полученных травм мужчина и женщина умерли на месте. После этого фигурант попытался свести счеты с жизнью, произведя два выстрела себе в голову и туловище, добавили в Следкоме."Пройдя длительный курс медицинской реабилитации, обвиняемый дал признательные показания", – сказано в сообщении.Судом мужчина признан виновным в убийстве двух лиц и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Так же выплатит 2 млн рублей морального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской областиВ Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отцаВ Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, закон и право, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, приговор, правосудие