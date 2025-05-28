https://crimea.ria.ru/20250528/v-krymu-moshennitsa-poluchila-bolshe-2-millionov-na-fiktivnykh-dtp-1146780381.html

В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП

В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП

В Симферополе 31-летняя женщина организовала преступную группу и получила больше 2 миллионов рублей выплат по страховкам в фиктивных ДТП. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T15:51

2025-05-28T15:51

2025-05-28T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 31-летняя женщина организовала преступную группу и получила больше 2 миллионов рублей выплат по страховкам в фиктивных ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, надзорное ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении злоумышленницы.В общей сумме злоумышленница получила выплаты по страховкам в размере более 2,2 млн рублей. В ходе расследования подсудимая вину признала в полном объеме. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей, отсрочив исполнение наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.Накануне в Севастополе по решению суда женщину оштрафовали на 430 тысяч рублей за мошенническую схему с маткапиталом. При помощи подложных документов в ноябре 2017 года женщина получила из пенсионного фонда деньги на счет погашения кредита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионовАдвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, суд, приговор, дтп, мошенничество