https://crimea.ria.ru/20250528/v-krymu-moshennitsa-poluchila-bolshe-2-millionov-na-fiktivnykh-dtp-1146780381.html
В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП
В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП
В Симферополе 31-летняя женщина организовала преступную группу и получила больше 2 миллионов рублей выплат по страховкам в фиктивных ДТП. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T15:51
2025-05-28T15:51
2025-05-28T16:32
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мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 31-летняя женщина организовала преступную группу и получила больше 2 миллионов рублей выплат по страховкам в фиктивных ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, надзорное ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении злоумышленницы.В общей сумме злоумышленница получила выплаты по страховкам в размере более 2,2 млн рублей. В ходе расследования подсудимая вину признала в полном объеме. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей, отсрочив исполнение наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.Накануне в Севастополе по решению суда женщину оштрафовали на 430 тысяч рублей за мошенническую схему с маткапиталом. При помощи подложных документов в ноябре 2017 года женщина получила из пенсионного фонда деньги на счет погашения кредита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионовАдвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках
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новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, суд, приговор, дтп, мошенничество
В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП
За выплату по фиктивным ДТП в Симферополе мошенницу приговорили к четырем годам заключения
15:51 28.05.2025 (обновлено: 16:32 28.05.2025)