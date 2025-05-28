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В Евпатории поймали серийных воров-домушников - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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В Евпатории поймали серийных воров-домушников
В Евпатории поймали серийных воров-домушников - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Евпатории поймали серийных воров-домушников
В Евпатории задержали двоих воров, им предъявили обвинение в серии квартирных краж, которые были совершены в период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T10:04
2025-05-28T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории задержали двоих воров, им предъявили обвинение в серии квартирных краж, которые были совершены в период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В декабре 2024 года в полицию Евпатории обратился 41-летний местный житель с заявлением о краже из его квартиры. Мужчина сообщил, что в его доме взломали оконную решетку и похитили золотые украшения стоимостью более 80 тысяч рублей.Правоохранители пришли к выводу, что похожие заявления уже фиксировались дежурной частью. Позже стало известно, что в квартиру евпаторийца проникли двое неизвестных. Полицейские установили личности злоумышленников. Также был зафиксирован момент их подготовки к очередной краже в Евпатории.Злоумышленникам предъявлено обвинение в шести эпизодах краж из квартир и домовладений, совершенных в период с 2021 по 2024 год на территории Евпатории и Сакского района. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Проводится дальнейшая проверка на причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных преступлений, устанавливается материальный ущерб, причиненный потерпевшим. Следственные мероприятия продолжаются, добавили правоохранители.Ранее сообщалось, что в Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублейВ Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДДКак не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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кража, евпатория, крым, новости крыма, мвд по республике крым
В Евпатории поймали серийных воров-домушников

В Евпатории раскрыли серию квартирных краж

10:04 28.05.2025 (обновлено: 10:57 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВзлом
Взлом - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории задержали двоих воров, им предъявили обвинение в серии квартирных краж, которые были совершены в период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В декабре 2024 года в полицию Евпатории обратился 41-летний местный житель с заявлением о краже из его квартиры. Мужчина сообщил, что в его доме взломали оконную решетку и похитили золотые украшения стоимостью более 80 тысяч рублей.
Правоохранители пришли к выводу, что похожие заявления уже фиксировались дежурной частью. Позже стало известно, что в квартиру евпаторийца проникли двое неизвестных. Полицейские установили личности злоумышленников. Также был зафиксирован момент их подготовки к очередной краже в Евпатории.
"Именно на ней по горячим следам оперативники задержали преступный дуэт. В него входили местные жители возрастом 47 и 53 лет. В ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружена и изъята часть похищенного имущества, денежные средства, а также орудия преступления – фомки и отмычки", – сказано в сообщении правоохранителей.
Злоумышленникам предъявлено обвинение в шести эпизодах краж из квартир и домовладений, совершенных в период с 2021 по 2024 год на территории Евпатории и Сакского района. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Проводится дальнейшая проверка на причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных преступлений, устанавливается материальный ущерб, причиненный потерпевшим. Следственные мероприятия продолжаются, добавили правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему.
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