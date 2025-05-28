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Учения по антитеррору пройдут в Симферополе 29 мая
Учения по антитеррору пройдут в Симферополе 29 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Учения по антитеррору пройдут в Симферополе 29 мая
В четверг, 29 мая, в Симферополе в районе школы №42 пройдут антитеррористические учения оперативных служб. Об этом предупредили в оперштабе Крыма. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T11:39
2025-05-28T11:39
2025-05-28T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В четверг, 29 мая, в Симферополе в районе школы №42 пройдут антитеррористические учения оперативных служб. Об этом предупредили в оперштабе Крыма.Жителей и гостей крымской столицы просят выполнять требования представителей экстренных служб, соблюдать спокойствие и пользоваться информацией из официальных источников.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков заявил, что в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы.В Ленинском районе Крыма на полигоне "Чауда" с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздникомДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииНа защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города
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Учения по антитеррору пройдут в Симферополе 29 мая
В Симферополе 29 мая пройдут антитеррористические учения – оперштаб Крыма