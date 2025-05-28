https://crimea.ria.ru/20250528/trekhdnevnyy-traur-obyavlen-v-baykalske-posle-gibeli-podrostkov-1146767320.html

Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков

Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков

В Байкальске объявили трехдневный траур в связи с гибелью четырех подростков. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T08:50

2025-05-28T08:50

2025-05-28T09:10

иркутская область

происшествия

траур

дети

убийство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Байкальске объявили трехдневный траур в связи с гибелью четырех подростков. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.Трагедия произошла в ночь на 28 мая на территории СНТ. По информации Следственного комитета, юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.По его словам, подростки праздновали день рождения одного из учащихся. "Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый", - сказал глава администрации в видеобращении.В результате происшествия пять человек погибли, еще четверо находятся в больнице, уточнил он.В настоящий момент создан оперативный штаб под руководством прокурора Иркутской области, проведено совещание с участием профильных министров. Темгеневский попросил местных жителей оказать помощь родным и близким пострадавших и тех детей, которые находятся в больнице, а также "не пользоваться слухами". По итогам расследования будет дана полная, развернуая информация представителями Следственного комитета России, отметил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия, траур, дети, убийство, новости