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Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков
Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков
В Байкальске объявили трехдневный траур в связи с гибелью четырех подростков. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T08:50
2025-05-28T09:10
иркутская область
происшествия
траур
дети
убийство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Байкальске объявили трехдневный траур в связи с гибелью четырех подростков. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.Трагедия произошла в ночь на 28 мая на территории СНТ. По информации Следственного комитета, юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.По его словам, подростки праздновали день рождения одного из учащихся. "Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый", - сказал глава администрации в видеобращении.В результате происшествия пять человек погибли, еще четверо находятся в больнице, уточнил он.В настоящий момент создан оперативный штаб под руководством прокурора Иркутской области, проведено совещание с участием профильных министров. Темгеневский попросил местных жителей оказать помощь родным и близким пострадавших и тех детей, которые находятся в больнице, а также "не пользоваться слухами". По итогам расследования будет дана полная, развернуая информация представителями Следственного комитета России, отметил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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иркутская область, происшествия, траур, дети, убийство, новости
Трехдневный траур объявлен в Байкальске после гибели подростков

В Байкальске объявили трехдневный траур после гибели четырех подростков

08:50 28.05.2025 (обновлено: 09:10 28.05.2025)
 
© Следственный комитет РФВ Иркутской области в сгоревшем доме обнаружены тела пятерых несовершеннолетних
В Иркутской области в сгоревшем доме обнаружены тела пятерых несовершеннолетних
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Байкальске объявили трехдневный траур в связи с гибелью четырех подростков. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
Трагедия произошла в ночь на 28 мая на территории СНТ. По информации Следственного комитета, юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.

"Выражаю скорбь по погибшим и соболезную их родным и близким. Объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая", - написал Темгеневский в своем Telegram-канале.

По его словам, подростки праздновали день рождения одного из учащихся.
"Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый", - сказал глава администрации в видеобращении.
В результате происшествия пять человек погибли, еще четверо находятся в больнице, уточнил он.
В настоящий момент создан оперативный штаб под руководством прокурора Иркутской области, проведено совещание с участием профильных министров. Темгеневский попросил местных жителей оказать помощь родным и близким пострадавших и тех детей, которые находятся в больнице, а также "не пользоваться слухами". По итогам расследования будет дана полная, развернуая информация представителями Следственного комитета России, отметил он.
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Иркутская областьПроисшествияТраурдетиУбийствоНовости
 
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