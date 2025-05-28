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Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине
Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T19:54
2025-05-28T19:55
дональд трамп
новости
россия
владимир путин (политик)
сша
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.По словам американского лидера, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.Трамп добавил, что на данный момент не вводит новых санкций против РФ, чтобы не сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.Он также отметил, что будет готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, "если в этом будет необходимость".Глава МИД России Сергей Лавров ранее в среду заявил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумамиЧто заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями ПутинаЛавров объяснил риторику Трампа по Украине
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дональд трамп, новости, россия, владимир путин (политик), сша, переговоры, украина
Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине

Трамп планирует оценить ход переговоров по Украине в двухнедельный срок

19:54 28.05.2025 (обновлено: 19:55 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине.

По словам американского лидера, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.
Трамп добавил, что на данный момент не вводит новых санкций против РФ, чтобы не сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Он также отметил, что будет готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, "если в этом будет необходимость".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в среду заявил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.
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Дональд ТрампНовостиРоссияВладимир Путин (политик)СШАПереговорыУкраина
 
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