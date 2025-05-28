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Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей
Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей
Четверо пострадавших в Байкальске Иркутской области детей находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T10:21
2025-05-28T10:21
2025-05-28T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в Байкальске Иркутской области детей находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Трагедия произошла в ночь на 28 мая на территории СНТ. По информации Следственного комитета, юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще четверых ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.Он уточнил, что в Слюдянской районной больнице работает бригада центра санитарной авиации, в ее составе - реаниматолог и сосудистые хирурги."Планируется эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - добавил помощник министра.Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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иркутская область, россия, происшествия, минздрав рф, дети, новости
Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей
Раненных в Байкальске детей эвакуируют в областную больницу в Иркутск - Минздрав
10:21 28.05.2025 (обновлено: 10:22 28.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в Байкальске Иркутской области детей находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Трагедия произошла в ночь на 28 мая на территории СНТ. По информации Следственного комитета, юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще четверых ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.
"Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он уточнил, что в Слюдянской районной больнице работает бригада центра санитарной авиации, в ее составе - реаниматолог и сосудистые хирурги.
"Планируется эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - добавил помощник министра.
Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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