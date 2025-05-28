https://crimea.ria.ru/20250528/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-v-baykalske-detey-1146768794.html

Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей

Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Стало известно о состоянии раненных в Байкальске детей

Четверо пострадавших в Байкальске Иркутской области детей находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T10:21

2025-05-28T10:21

2025-05-28T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в Байкальске Иркутской области детей находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Трагедия произошла в ночь на 28 мая на территории СНТ. По информации Следственного комитета, юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще четверых ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Возбуждено уголовное дело.Он уточнил, что в Слюдянской районной больнице работает бригада центра санитарной авиации, в ее составе - реаниматолог и сосудистые хирурги."Планируется эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - добавил помощник министра.Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250528/trekhdnevnyy-traur-obyavlen-v-baykalske-posle-gibeli-podrostkov-1146767320.html

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иркутская область, россия, происшествия, минздрав рф, дети, новости