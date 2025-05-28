https://crimea.ria.ru/20250528/protivochumnaya-stantsiya-v-simferopole-gotova-na-87-1146768016.html

Противочумная станция в Симферополе готова на 87%

Противочумная станция в Симферополе готова на 87% - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Противочумная станция в Симферополе готова на 87%

На 87 процентов выполнено строительство противочумной станции в Симферополе. Ход работ проверила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T09:26

2025-05-28T09:26

2025-05-28T09:26

противочумная станция в крыму

анна попова

роспотребнадзор

новости крыма

крым

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146767904_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0040af429e4afe1bff370c5a60ee2065.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На 87 процентов выполнено строительство противочумной станции в Симферополе. Ход работ проверила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба ведомства.Строительство продолжается в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны". Комплекс общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров оснащается самым современным лабораторным оборудованием.По словам специалистов, это позволит использовать новейшие технологии для мониторинга инфекций и проведения исследований. Он отвечает наивысшим требованиям биологической безопасности, уточнили в Роспотребнадзоре."Завершение строительства противочумной станции станет очередным важным шагом в укреплении и развитии современной научной и лабораторной инфраструктуры, обеспечивающей эффективную работу Роспотребнадзора по мониторингу и борьбе с опасными инфекциями", – подчеркнули в ведомстве.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублейВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохраненияПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20250527/kak-idet-stroitelstvo-bolnitsy-skoroy-pomoschi-v-sevastopole-1146753817.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

противочумная станция в крыму, анна попова, роспотребнадзор, новости крыма, крым, симферополь