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Противочумная станция в Симферополе готова на 87% - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Противочумная станция в Симферополе готова на 87%
Противочумная станция в Симферополе готова на 87% - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Противочумная станция в Симферополе готова на 87%
На 87 процентов выполнено строительство противочумной станции в Симферополе. Ход работ проверила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T09:26
2025-05-28T09:26
противочумная станция в крыму
анна попова
роспотребнадзор
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На 87 процентов выполнено строительство противочумной станции в Симферополе. Ход работ проверила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба ведомства.Строительство продолжается в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны". Комплекс общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров оснащается самым современным лабораторным оборудованием.По словам специалистов, это позволит использовать новейшие технологии для мониторинга инфекций и проведения исследований. Он отвечает наивысшим требованиям биологической безопасности, уточнили в Роспотребнадзоре."Завершение строительства противочумной станции станет очередным важным шагом в укреплении и развитии современной научной и лабораторной инфраструктуры, обеспечивающей эффективную работу Роспотребнадзора по мониторингу и борьбе с опасными инфекциями", – подчеркнули в ведомстве.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублейВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохраненияПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области
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противочумная станция в крыму, анна попова, роспотребнадзор, новости крыма, крым, симферополь
Противочумная станция в Симферополе готова на 87%

Строительство противочумной станции в Симферополе выполнено на 87% – Попова

09:26 28.05.2025
 
© РоспотребнадзорАнна Попова проверила ход строительства противочумной станции в Симферополе
Анна Попова проверила ход строительства противочумной станции в Симферополе
© Роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. На 87 процентов выполнено строительство противочумной станции в Симферополе. Ход работ проверила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба ведомства.
"Строительная готовность уже составляет более 87%. Объект имеет ключевое значение для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия всего региона, а также является частью системы предупреждения и реагирования на угрозы национальной биологической безопасности", – сказано в сообщении.
Строительство продолжается в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны". Комплекс общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров оснащается самым современным лабораторным оборудованием.
По словам специалистов, это позволит использовать новейшие технологии для мониторинга инфекций и проведения исследований. Он отвечает наивысшим требованиям биологической безопасности, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Завершение строительства противочумной станции станет очередным важным шагом в укреплении и развитии современной научной и лабораторной инфраструктуры, обеспечивающей эффективную работу Роспотребнадзора по мониторингу и борьбе с опасными инфекциями", – подчеркнули в ведомстве.
В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
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