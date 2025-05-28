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Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут

Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут

Депутаты Госсовета Республики Крым во втором чтении приняли закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T15:32

2025-05-28T15:32

2025-05-28T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госсовета Республики Крым во втором чтении приняли закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях и помещениях, используемых для осуществления образовательной и медицинской деятельности, деятельности в области культуры и спорта.Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на предотвращение негативного воздействия от потребления безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) для здоровья населения.По ее словам, запрет направлен на минимизацию долгосрочных рисков для здоровья подростков и снижения нагрузки на систему здравоохранения.Также депутат напомнила, что высокое содержание кофеина в таких напитках может провоцировать возникновение гипертонии, аритмии и других сердечных патологий, а высокий уровень сахара способствует ожирению, диабету и кариесу.За несоблюдение закона предпринимателей ждет административный штраф.За принятие закона проголосовали 65 из 66 депутатов, присутствующих в сессионном зале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, госсовет рф, энергетические напитки, энергетики, новости крыма, закон и право, здоровье