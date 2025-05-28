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Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут
Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут
Депутаты Госсовета Республики Крым во втором чтении приняли закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T15:32
2025-05-28T15:33
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энергетические напитки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госсовета Республики Крым во втором чтении приняли закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях и помещениях, используемых для осуществления образовательной и медицинской деятельности, деятельности в области культуры и спорта.Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на предотвращение негативного воздействия от потребления безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) для здоровья населения.По ее словам, запрет направлен на минимизацию долгосрочных рисков для здоровья подростков и снижения нагрузки на систему здравоохранения.Также депутат напомнила, что высокое содержание кофеина в таких напитках может провоцировать возникновение гипертонии, аритмии и других сердечных патологий, а высокий уровень сахара способствует ожирению, диабету и кариесу.За несоблюдение закона предпринимателей ждет административный штраф.За принятие закона проголосовали 65 из 66 депутатов, присутствующих в сессионном зале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, госсовет рф, энергетические напитки, энергетики, новости крыма, закон и право, здоровье
Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут

В Крыму запретили торговлю энергетиками в театрах и спортклубах

15:32 28.05.2025 (обновлено: 15:33 28.05.2025)
 
© © Flickr/ Tambako the JaguarЭнергетические напитки. Архивное фото
Энергетические напитки. Архивное фото
© © Flickr/ Tambako the Jaguar
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госсовета Республики Крым во втором чтении приняли закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях и помещениях, используемых для осуществления образовательной и медицинской деятельности, деятельности в области культуры и спорта.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на предотвращение негативного воздействия от потребления безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) для здоровья населения.
"У подростков злоупотребление может провоцировать рискованное поведение. Высокое содержание кофеина, сахара и стимуляторов может негативно влиять на организм, вызывая нарушения сна, тревожность, проблему с сердечно-сосудистой системой", - отметила председатель Комитета Госсовета Республики Крым по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез.
По ее словам, запрет направлен на минимизацию долгосрочных рисков для здоровья подростков и снижения нагрузки на систему здравоохранения.
Также депутат напомнила, что высокое содержание кофеина в таких напитках может провоцировать возникновение гипертонии, аритмии и других сердечных патологий, а высокий уровень сахара способствует ожирению, диабету и кариесу.
За несоблюдение закона предпринимателей ждет административный штраф.
За принятие закона проголосовали 65 из 66 депутатов, присутствующих в сессионном зале.
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КрымГоссовет РФЭнергетические напиткиЭнергетикиНовости КрымаЗакон и правоЗдоровье
 
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