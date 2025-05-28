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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Погода в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T00:01
2025-05-28T00:01
2025-05-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +15 градусов, днем +19...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25, в горах +13…+18 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +15 градусов, днем +19...+21.
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