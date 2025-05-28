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Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Погода в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +15 градусов, днем +19...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250519/kogda-v-krymu-leto-i-zima-mogut-pomenyatsya-mestami-1146401554.html
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 28.05.2025
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25, в горах +13…+18 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +15 градусов, днем +19...+21.
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Глобальное потепление. Коллаж - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
19 мая, 06:45Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
22:30Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день
22:15Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю
21:52Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами
21:31Введет ли Трамп санкции против России – мнение
21:14Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе
20:48Где любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос
20:28Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом
20:05Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
19:51На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута
19:27"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России
19:10В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн
18:52Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
18:31Кремль: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров
18:10В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса
17:48Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
17:37На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
17:22Под Симферополем пять сел остались без света
17:11ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области
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