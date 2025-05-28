https://crimea.ria.ru/20250528/pogoda-v-krymu-v-sredu-1146694354.html

Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Погода в Крыму в среду

В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T00:01

2025-05-28T00:01

2025-05-28T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +15 градусов, днем +19...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250519/kogda-v-krymu-leto-i-zima-mogut-pomenyatsya-mestami-1146401554.html

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севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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