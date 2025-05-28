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Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области
Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области
В Иркутской области юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T07:24
2025-05-28T07:24
иркутская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
пожар
убийство
новости
поджог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Иркутской области юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Об этом сообщает Следком России.Трагедия произошла в ночь на 28 мая в городе Байкальске на территории СНТ. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц, уточнили в СК.На месте происшествия работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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иркутская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар, убийство, новости, поджог
Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области

В Иркутской области парень убил четырех подростков и сжег дом вместе с собой – Следком

07:24 28.05.2025
 
© Следственный комитет РФВ Иркутской области парень убил четырех подростков и сжег дом вместе с собой
В Иркутской области парень убил четырех подростков и сжег дом вместе с собой
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Иркутской области юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Об этом сообщает Следком России.
Трагедия произошла в ночь на 28 мая в городе Байкальске на территории СНТ. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц, уточнили в СК.

"По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался", - говорится в сообщении Следственного комитета.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Иркутская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПожарУбийствоНовостиПоджог
 
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