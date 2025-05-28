https://crimea.ria.ru/20250528/paren-ubil-chetyrekh-podrostkov-i-szheg-dom-v-irkutskoy-oblasti-1146765889.html

Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области

Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской области

В Иркутской области юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T07:24

2025-05-28T07:24

2025-05-28T07:24

иркутская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

пожар

убийство

новости

поджог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Иркутской области юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре. Об этом сообщает Следком России.Трагедия произошла в ночь на 28 мая в городе Байкальске на территории СНТ. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц, уточнили в СК.На месте происшествия работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар, убийство, новости, поджог