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Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света
Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света
В среду Алушта и несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T17:47
2025-05-28T17:47
2025-05-28T17:51
алушта
галина огнева
гуп рк "крымэнерго"
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электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В среду Алушта и несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Прекращение подачи электричества связано с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтной линии, проинформировала глава администрации Алушты Галина Огнева."Около 7 тысяч абонентов находятся без электроснабжения", – сообщила глава администрации.Ранее сообщалось, что в среду из-за аварии на сетях остался центр Симферополя. Без света были частично бульвар Франко, проспект Кирова, улицы Тренева, Декабристов, Шполянской, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Менделеева, Генерала Попова, Киевская и прилегающие к ним улицы и переулки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большой Ялте массовое отключение света из-за аварииВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света
В Алуште обесточены около 7 тысяч абонентов из-за аварии на высоковольтной линии
17:47 28.05.2025 (обновлено: 17:51 28.05.2025)