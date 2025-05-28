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Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света

Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света

В среду Алушта и несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T17:47

2025-05-28T17:47

2025-05-28T17:51

алушта

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В среду Алушта и несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Прекращение подачи электричества связано с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтной линии, проинформировала глава администрации Алушты Галина Огнева."Около 7 тысяч абонентов находятся без электроснабжения", – сообщила глава администрации.Ранее сообщалось, что в среду из-за аварии на сетях остался центр Симферополя. Без света были частично бульвар Франко, проспект Кирова, улицы Тренева, Декабристов, Шполянской, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Менделеева, Генерала Попова, Киевская и прилегающие к ним улицы и переулки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большой Ялте массовое отключение света из-за аварииВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

алушта

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2025

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