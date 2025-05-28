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На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей
На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2025
На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей
Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T18:25
2025-05-28T18:33
новости
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый и попросил оказать содействие в изменении приговора внуку его товарища, осужденному к лишению свободы за повторное "пьяное" вождение.Ссылаясь на обширность своих связей, первый замминистра заявил знакомому, что якобы может повлиять на изменение приговора, потребовав взамен 4 миллиона рублей. Эти деньги фигурант якобы должен был передать должностным лицам, но в действительности он хотел присвоить их себе.Злоумышленник задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. В ходе следствия также будет дана оценка действиям знакомого фигуранта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТПВ Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, мошенничество
На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей

Первого замглавы минприроды Кубани задержали за мошенничество на 4 млн рублей – СК

18:25 28.05.2025 (обновлено: 18:33 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый и попросил оказать содействие в изменении приговора внуку его товарища, осужденному к лишению свободы за повторное "пьяное" вождение.
Ссылаясь на обширность своих связей, первый замминистра заявил знакомому, что якобы может повлиять на изменение приговора, потребовав взамен 4 миллиона рублей. Эти деньги фигурант якобы должен был передать должностным лицам, но в действительности он хотел присвоить их себе.

"В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от введенного в заблуждение жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 млн рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе. По результатам пересмотра приговора вышестоящей инстанцией в части основного наказания он оставлен в силе", – говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. В ходе следствия также будет дана оценка действиям знакомого фигуранта.
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НовостиКраснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияМошенничество
 
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