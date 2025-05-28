https://crimea.ria.ru/20250528/na-kubani-pervyy-zamministra-zaderzhan-za-moshennichestvo-na-4-mln-rubley-1146787457.html
На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей
На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2025
На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей
Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T18:25
2025-05-28T18:25
2025-05-28T18:33
новости
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый и попросил оказать содействие в изменении приговора внуку его товарища, осужденному к лишению свободы за повторное "пьяное" вождение.Ссылаясь на обширность своих связей, первый замминистра заявил знакомому, что якобы может повлиять на изменение приговора, потребовав взамен 4 миллиона рублей. Эти деньги фигурант якобы должен был передать должностным лицам, но в действительности он хотел присвоить их себе.Злоумышленник задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. В ходе следствия также будет дана оценка действиям знакомого фигуранта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТПВ Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, мошенничество
На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей
Первого замглавы минприроды Кубани задержали за мошенничество на 4 млн рублей – СК
18:25 28.05.2025 (обновлено: 18:33 28.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый и попросил оказать содействие в изменении приговора внуку его товарища, осужденному к лишению свободы за повторное "пьяное" вождение.
Ссылаясь на обширность своих связей, первый замминистра заявил знакомому, что якобы может повлиять на изменение приговора, потребовав взамен 4 миллиона рублей. Эти деньги фигурант якобы должен был передать должностным лицам, но в действительности он хотел присвоить их себе.
"В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от введенного в заблуждение жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 млн рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе. По результатам пересмотра приговора вышестоящей инстанцией в части основного наказания он оставлен в силе", – говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. В ходе следствия также будет дана оценка действиям знакомого фигуранта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: