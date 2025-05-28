https://crimea.ria.ru/20250528/na-kubani-pervyy-zamministra-zaderzhan-za-moshennichestvo-na-4-mln-rubley-1146787457.html

На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей

На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.05.2025

На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей

Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T18:25

2025-05-28T18:25

2025-05-28T18:33

новости

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый и попросил оказать содействие в изменении приговора внуку его товарища, осужденному к лишению свободы за повторное "пьяное" вождение.Ссылаясь на обширность своих связей, первый замминистра заявил знакомому, что якобы может повлиять на изменение приговора, потребовав взамен 4 миллиона рублей. Эти деньги фигурант якобы должен был передать должностным лицам, но в действительности он хотел присвоить их себе.Злоумышленник задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. В ходе следствия также будет дана оценка действиям знакомого фигуранта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТПВ Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, мошенничество