https://crimea.ria.ru/20250528/moshenniki-vnov-pishut-krymchanam-ot-imeni-glavy-razdolnenskogo-rayona-1146775557.html

Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района

Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района

Мошенники создали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника для звонков и рассылки сообщений от его имени. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T13:58

2025-05-28T13:58

2025-05-28T13:58

крым

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника для звонков и рассылки сообщений от его имени. Об этом крымчан предупредил районный глава администрации лично в своем официальном Telegram-канале.Он попросил крымчан не открывать и не пересылать подозрительные файлы и ссылки, не разглашать свои личные данные и не отправлять деньги.Это уже не первый случай работы аферистов от имени Олейника. В первый раз фейковый канал главы Раздольненского района был создан в марте. В последнее время мошенники создают аккаунты от имени крымских властей и распространяют через них ложную информацию. Ранее аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма Алексея Еременко, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали "сотрудники ФСБ". В списке фейковых каналов также Telegram-канал председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенникамиВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетях

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, раздольненский район крыма, денис олейник, новости крыма, соцсети, фейк, общество, цифровая безопасность