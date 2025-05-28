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Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района
Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района
Мошенники создали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника для звонков и рассылки сообщений от его имени. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T13:58
2025-05-28T13:58
крым
раздольненский район крыма
денис олейник
новости крыма
соцсети
фейк
общество
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника для звонков и рассылки сообщений от его имени. Об этом крымчан предупредил районный глава администрации лично в своем официальном Telegram-канале.Он попросил крымчан не открывать и не пересылать подозрительные файлы и ссылки, не разглашать свои личные данные и не отправлять деньги.Это уже не первый случай работы аферистов от имени Олейника. В первый раз фейковый канал главы Раздольненского района был создан в марте. В последнее время мошенники создают аккаунты от имени крымских властей и распространяют через них ложную информацию. Ранее аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма Алексея Еременко, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали "сотрудники ФСБ". В списке фейковых каналов также Telegram-канал председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенникамиВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетях
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РИА Новости Крым
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крым, раздольненский район крыма, денис олейник, новости крыма, соцсети, фейк, общество, цифровая безопасность
Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района

Мошенники повторно создали фейковый аккаунт главы Раздольненского района Дениса Олейника

13:58 28.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника для звонков и рассылки сообщений от его имени. Об этом крымчан предупредил районный глава администрации лично в своем официальном Telegram-канале.
"Сегодня узнал от коллег и друзей, что от моего имени поступают звонки и сообщения в Telegram. Это мошенники, которые в последнее время действуют от имени должностных лиц и рассылают сообщения, не соответствующие действительности", – написал Олейник.
Он попросил крымчан не открывать и не пересылать подозрительные файлы и ссылки, не разглашать свои личные данные и не отправлять деньги.
Это уже не первый случай работы аферистов от имени Олейника. В первый раз фейковый канал главы Раздольненского района был создан в марте. В последнее время мошенники создают аккаунты от имени крымских властей и распространяют через них ложную информацию. Ранее аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма Алексея Еременко, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали "сотрудники ФСБ". В списке фейковых каналов также Telegram-канал председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
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КрымРаздольненский район КрымаДенис ОлейникНовости КрымаСоцсетиФейкОбществоЦифровая безопасность
 
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