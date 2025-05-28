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Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине
Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военная поддержка Украины будет расширена. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T15:01
2025-05-28T15:14
украина
германия
фридрих мерц
владимир зеленский
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
политика
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военная поддержка Украины будет расширена. В рамках расширения военной помощи Мерц анонсировал подписание договора о намерениях закупки дальнобойных систем. И добавил, что это - "начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между странами". 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения на дальность вооружений. Позже, комментируя это решение, он заявил, что его приняли еще несколько месяцев назад. Утром 27 мая стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Первый заместитель российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по данному вопросу состоится 30 мая.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение на поставки дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим у регулированием ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет TaurusРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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РИА Новости Крым
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украина, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине

Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине

15:01 28.05.2025 (обновлено: 15:14 28.05.2025)
 
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военная поддержка Украины будет расширена.
"Наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена. Чтобы Украина и сейчас, и в будущем, могла защитить себя", - сказал он по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
В рамках расширения военной помощи Мерц анонсировал подписание договора о намерениях закупки дальнобойных систем.
"Мы будем финансировать существенную часть средств на Starlink в Украине. Кроме того, наши министры обороны сегодня подпишут договор о намерениях покупки дальнобойных систем…И не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами украинской территории", - заявил канцлер.
И добавил, что это - "начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между странами".
26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения на дальность вооружений. Позже, комментируя это решение, он заявил, что его приняли еще несколько месяцев назад.
Утром 27 мая стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Первый заместитель российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по данному вопросу состоится 30 мая.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение на поставки дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим у регулированием ситуации на Украине.
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