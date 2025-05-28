https://crimea.ria.ru/20250528/merts-sdelal-zayavlenie-po-dalnoboynomu-oruzhiyu-i-voennoy-pomoschi-ukraine--1146778021.html

Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине

Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военная поддержка Украины будет расширена. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T15:01

2025-05-28T15:01

2025-05-28T15:14

украина

германия

фридрих мерц

владимир зеленский

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

политика

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военная поддержка Украины будет расширена. В рамках расширения военной помощи Мерц анонсировал подписание договора о намерениях закупки дальнобойных систем. И добавил, что это - "начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между странами". 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения на дальность вооружений. Позже, комментируя это решение, он заявил, что его приняли еще несколько месяцев назад. Утром 27 мая стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Первый заместитель российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по данному вопросу состоится 30 мая.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение на поставки дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим у регулированием ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет TaurusРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

украина

германия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине