Рейтинг@Mail.ru
Германия продолжит давить на Россию – Мерц - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250528/merts-sdelal-zayavlenie-o-rossii-posle-vstrechi-s-zelenskim-1146778084.html
Германия продолжит давить на Россию – Мерц
Германия продолжит давить на Россию – Мерц - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Германия продолжит давить на Россию – Мерц
Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T15:07
2025-05-28T15:34
фридрих мерц
германия
новости
россия
политика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146778389_11:15:1263:720_1920x0_80_0_0_69725b6b6da295bf7067b8564ac88ac1.png
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.Он также добавил, что Берлин "сделает все, чтобы газопровод "Северный поток–2" никогда не заработал".По словам канцлера ФРГ, Киев "готов к немедленному и безусловному прекращению огня и готов следующим шагом провести технические переговоры с Россией, независимо от того, где они пройдут – в Ватикане, Женеве или другом городе".Ранее немецкий канцлер Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем в хрупком состоянии мирным процессом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
https://crimea.ria.ru/20250527/zelenskiy-poobeschal-bit-vglub-rossii-ballistikoy-i-dronami-1146764002.html
германия
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146778389_143:15:1086:722_1920x0_80_0_0_851d6f0c67142aa102b615484cae5d59.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фридрих мерц, германия, новости, россия, политика, в мире, украина
Германия продолжит давить на Россию – Мерц

Германия продолжит давить на Россию с целью ослабить ее военную машину – Мерц

15:07 28.05.2025 (обновлено: 15:34 28.05.2025)
 
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.

"Мы будем усиливать давление на Россию, мы это делаем, чтобы ослабить военную машину Москвы. Мы делаем это также для того, чтобы проложить путь для переговоров", – сказал Мерц.

Он также добавил, что Берлин "сделает все, чтобы газопровод "Северный поток–2" никогда не заработал".
По словам канцлера ФРГ, Киев "готов к немедленному и безусловному прекращению огня и готов следующим шагом провести технические переговоры с Россией, независимо от того, где они пройдут – в Ватикане, Женеве или другом городе".
Ранее немецкий канцлер Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем в хрупком состоянии мирным процессом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ
Меморандум по Украине: почему это очень важный документ
Германия отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
Боевик ВСУ с беспилотником
Вчера, 21:52
Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами
 
Фридрих МерцГерманияНовостиРоссияПолитикаВ миреУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине
16:45В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"
16:31Сколько в Крыму детей с паллиативным статусом
16:07Мерц провоцирует продолжение войны – Кремль
15:51В Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП
15:39В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует доклад
15:32Продавать энергетики в театрах и на стадионах Крыма не будут
15:15Зеленский просит дать денег на "дальнобой" за счет российских активов
15:07Германия продолжит давить на Россию – Мерц
15:01Мерц сделал заявление по дальнобойному оружию и военной помощи Украине
14:42Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России
14:21В Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку
13:58Мошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского района
13:42Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ
13:25Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
13:18В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн
12:44ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший
12:33Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн
12:20Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе
12:00Убил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годам
Лента новостейМолния