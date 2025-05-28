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Германия продолжит давить на Россию – Мерц
Германия продолжит давить на Россию – Мерц - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Германия продолжит давить на Россию – Мерц
Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T15:07
2025-05-28T15:07
2025-05-28T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.Он также добавил, что Берлин "сделает все, чтобы газопровод "Северный поток–2" никогда не заработал".По словам канцлера ФРГ, Киев "готов к немедленному и безусловному прекращению огня и готов следующим шагом провести технические переговоры с Россией, независимо от того, где они пройдут – в Ватикане, Женеве или другом городе".Ранее немецкий канцлер Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем в хрупком состоянии мирным процессом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО
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фридрих мерц, германия, новости, россия, политика, в мире, украина
Германия продолжит давить на Россию – Мерц
Германия продолжит давить на Россию с целью ослабить ее военную машину – Мерц
15:07 28.05.2025 (обновлено: 15:34 28.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.
"Мы будем усиливать давление на Россию, мы это делаем, чтобы ослабить военную машину Москвы. Мы делаем это также для того, чтобы проложить путь для переговоров", – сказал Мерц.
Он также добавил, что Берлин "сделает все, чтобы газопровод "Северный поток–2" никогда не заработал".
По словам канцлера ФРГ, Киев "готов к немедленному и безусловному прекращению огня и готов следующим шагом провести технические переговоры с Россией, независимо от того, где они пройдут – в Ватикане, Женеве или другом городе".
Ранее немецкий канцлер Мерц сообщил
, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем в хрупком состоянии мирным процессом.
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