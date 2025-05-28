https://crimea.ria.ru/20250528/merts-sdelal-zayavlenie-o-rossii-posle-vstrechi-s-zelenskim-1146778084.html

Германия продолжит давить на Россию – Мерц

Германия продолжит давить на Россию – Мерц - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Германия продолжит давить на Россию – Мерц

Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T15:07

2025-05-28T15:07

2025-05-28T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Германия продолжит оказывать давление на Россию с целью "ослабить ее военную машину", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.Он также добавил, что Берлин "сделает все, чтобы газопровод "Северный поток–2" никогда не заработал".По словам канцлера ФРГ, Киев "готов к немедленному и безусловному прекращению огня и готов следующим шагом провести технические переговоры с Россией, независимо от того, где они пройдут – в Ватикане, Женеве или другом городе".Ранее немецкий канцлер Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем в хрупком состоянии мирным процессом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО

https://crimea.ria.ru/20250527/zelenskiy-poobeschal-bit-vglub-rossii-ballistikoy-i-dronami-1146764002.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, германия, новости, россия, политика, в мире, украина