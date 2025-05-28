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Мерц провоцирует продолжение войны – Кремль

Мерц провоцирует продолжение войны – Кремль - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Мерц провоцирует продолжение войны – Кремль

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу поддержки Украины дальнобойным оружием являются опасными и провоцируют продолжение конфликта. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T16:07

2025-05-28T16:07

2025-05-28T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу поддержки Украины дальнобойным оружием являются опасными и провоцируют продолжение конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также добавил, что это очень опасная тенденция и безответственная позиция, которую занимает Германия.При этом он выразил надежду на то, что эта позиция Берлина не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного регулирования.В среду в Берлине состоялась встреча канцлера Германии Фридриха Мерца с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По ее итогам Мерц заявил, что военная поддержка Украины со стороны ФРГ будет расширена.В рамках расширения военной помощи немецкий канцлер анонсировал подписание договора о намерениях закупки дальнобойных систем.Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФМеморандум по Украине: почему это очень важный документГермания отправит войска на Украину только в одном случае – глава МО

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кремль, новости, россия, политика, в мире, коллективный запад, украина