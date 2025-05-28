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Меморандум по Украине: почему это очень важный документ

Меморандум по Украине: почему это очень важный документ - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Меморандум по Украине: почему это очень важный документ

Меморандум по урегулированию украинского кризиса очень важен как первый шаг для дипломатического давления на недоговороспособный киевский режим и как элемент... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-28T06:10

2025-05-28T06:10

2025-05-27T20:09

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

меморандум по урегулированию украинского кризиса

переговоры

украина

россия

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Меморандум по Украине важен для документирования действий недоговороспособного Киева Меморандум по Украине важен для документирования действий недоговороспособного Киева audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Меморандум по урегулированию украинского кризиса очень важен как первый шаг для дипломатического давления на недоговороспособный киевский режим и как элемент документирования действий украинской стороны, которая сейчас ведет себя как флюгер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, в меморандуме действительно нет ничего обязывающего: стороны просто фиксируют в нем свое намерение вести переговоры и достигать договоренностей."Вполне возможно, что там будут схематично обрисованы контуры этих договоренностей, но не более того", – поясняет он.Тем не менее меморандум как документ, в котором фиксируются декларации о намерениях, очень важен, сказал Манойло.Таким образом, если Украина действительно намерена вести переговоры и преследует цель выработать формулу мирного урегулирования вооруженного конфликта на своей территории, то меморандум документально зафиксирует этот факт, добавил он."Поэтому если меморандум будет составлен, согласован и подписан – обратного пути для украинской стороны не будет. Она уже подпишется под определенными вещами. И если попытается с этого дела "соскочить", ее за эти слова обязательно притянут", – резюмировал эксперт.На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня.В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир Меморандум по Украине: Лавров рассказал о принципе его составления Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ

https://crimea.ria.ru/20250527/reshenie-po-dalnoboynomu-oruzhiyu-dlya-kieva-ekspert-otsenil-slova-mertsa-1146756721.html

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андрей манойло, мнения, меморандум по урегулированию украинского кризиса, переговоры, украина, россия