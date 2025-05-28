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Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T18:27
2025-05-28T18:54
новости
владимир мединский
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россия
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами, российская сторона ждет ответа.Так помощник президента РФ прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит Россия.И отметил, что там же, сразу на месте, Россия готова начать содержательное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня. Украинская сторона пошла совещаться, проинформировал помощник президента России.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет договоренностей с другими странами о посредничестве при обмене проектами меморандумов по урегулированию с Киевом.И подчеркнула, что договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у России не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, владимир мединский, рустем умеров, россия, переговоры, украина, мария захарова
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

Мединский предложил Умерову место встречи и точную дату для обмена меморандумами

18:27 28.05.2025 (обновлено: 18:54 28.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами, российская сторона ждет ответа.
Так помощник президента РФ прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит Россия.
"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами: Умеров позвонил мне по поводу Меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все "почти так". Умерову позвонил сегодня я сам и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами – перечнем условий для прекращения боевых действий", – сказал Мединский.
И отметил, что там же, сразу на месте, Россия готова начать содержательное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня. Украинская сторона пошла совещаться, проинформировал помощник президента России.
"Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", – подытожил Мединский.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет договоренностей с другими странами о посредничестве при обмене проектами меморандумов по урегулированию с Киевом.

"Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона. Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы условились, что каждая сторона – Россия и Украина – подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они (стороны – ред.) обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде", – сказала Захарова.

И подчеркнула, что договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у России не было.
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НовостиВладимир МединскийРустем УмеровРоссияПереговорыУкраинаМария Захарова
 
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