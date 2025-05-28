https://crimea.ria.ru/20250528/medinskiy-predlozhil-umerovu-datu-i-mesto-vstrechi-dlya-obmena-memorandumami-1146787756.html

Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T18:27

2025-05-28T18:27

2025-05-28T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами, российская сторона ждет ответа.Так помощник президента РФ прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит Россия.И отметил, что там же, сразу на месте, Россия готова начать содержательное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня. Украинская сторона пошла совещаться, проинформировал помощник президента России.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет договоренностей с другими странами о посредничестве при обмене проектами меморандумов по урегулированию с Киевом.И подчеркнула, что договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у России не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир мединский, рустем умеров, россия, переговоры, украина, мария захарова