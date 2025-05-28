https://crimea.ria.ru/20250528/khersonskiy-fond-predlozhil-biznesu-kredity-pod-1-na-sem-let-1146786028.html

Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет

Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет

Фонд развития промышленности Херсонской области представил уникальные меры государственной поддержки на выставке в рамках форума "РосЭкспоКрым": предприниматели РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T20:11

2025-05-28T20:11

2025-05-28T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Фонд развития промышленности Херсонской области представил уникальные меры государственной поддержки на выставке в рамках форума "РосЭкспоКрым": предприниматели могут получить льготные кредиты сроком до 7 лет под 1% годовых. Об этом сообщил директор фонда Михаил Панченко.С момента основания фонда весной 2023 года было выдано 15 льготных займов. Финансирование получили проекты в трех ключевых направлениях: производство строительных материалов, переработка сельхозсырья (пищепром), а также высокотехнологичные отрасли. По словам Панченко, уже сегодня эти предприятия работают, создают продукцию под брендом "Сделано в Херсонской области" и формируют экономическую основу региона.Отдельно он подчеркнул, что Херсонская область имеет статус свободной экономической зоны, что обеспечивает предпринимателям дополнительные налоговые преимущества. Сочетание льготного кредитования и низкой налоговой нагрузки делает регион привлекательным для малого и среднего бизнеса.По оценке фонда, полноценное восстановление промышленного потенциала региона может быть достигнуто к 2030 году – именно эту задачу поставил Президент России.Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 резидентов в рамках свободной экономической зоны вложили около 6 миллиардов рублей. Основные направления реализации проектов – сельское хозяйство, жилищное строительство, автозаправочные станции, солнечные электростанции, деревоперерабатывающее производство, а также производство бытовой радиоэлектроники, фиточаев, эфирных масел, продукции из мяса и масла, оказание услуг связи, строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В рамках реализации проектов планируется создать 520 рабочих мест. Ряд предприятий уже превысил плановые показатели от 120 до 170 процентов, в том числе – значения по среднемесячным выплатам.С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым", организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе – торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитиеПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской областиКрым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, кредит, бизнес, экономика