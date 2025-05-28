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Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет
Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет
Фонд развития промышленности Херсонской области представил уникальные меры государственной поддержки на выставке в рамках форума "РосЭкспоКрым": предприниматели РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T20:11
2025-05-28T20:11
2025-05-28T20:11
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кредит
бизнес
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Фонд развития промышленности Херсонской области представил уникальные меры государственной поддержки на выставке в рамках форума "РосЭкспоКрым": предприниматели могут получить льготные кредиты сроком до 7 лет под 1% годовых. Об этом сообщил директор фонда Михаил Панченко.С момента основания фонда весной 2023 года было выдано 15 льготных займов. Финансирование получили проекты в трех ключевых направлениях: производство строительных материалов, переработка сельхозсырья (пищепром), а также высокотехнологичные отрасли. По словам Панченко, уже сегодня эти предприятия работают, создают продукцию под брендом "Сделано в Херсонской области" и формируют экономическую основу региона.Отдельно он подчеркнул, что Херсонская область имеет статус свободной экономической зоны, что обеспечивает предпринимателям дополнительные налоговые преимущества. Сочетание льготного кредитования и низкой налоговой нагрузки делает регион привлекательным для малого и среднего бизнеса.По оценке фонда, полноценное восстановление промышленного потенциала региона может быть достигнуто к 2030 году – именно эту задачу поставил Президент России.Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 резидентов в рамках свободной экономической зоны вложили около 6 миллиардов рублей. Основные направления реализации проектов – сельское хозяйство, жилищное строительство, автозаправочные станции, солнечные электростанции, деревоперерабатывающее производство, а также производство бытовой радиоэлектроники, фиточаев, эфирных масел, продукции из мяса и масла, оказание услуг связи, строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В рамках реализации проектов планируется создать 520 рабочих мест. Ряд предприятий уже превысил плановые показатели от 120 до 170 процентов, в том числе – значения по среднемесячным выплатам.С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым", организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе – торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитиеПочти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской областиКрым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, кредит, бизнес, экономика
Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет
Фонд Херсонской области выдает кредиты под 1% для развития экономики региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Фонд развития промышленности Херсонской области представил уникальные меры государственной поддержки на выставке в рамках форума "РосЭкспоКрым": предприниматели могут получить льготные кредиты сроком до 7 лет под 1% годовых. Об этом сообщил директор фонда Михаил Панченко.
"Это беспрецедентные условия, которых нет нигде в мире. Такие займы позволят модернизировать экономику исторических земель Российской Федерации, создать рабочие места и расширить налоговую базу", – отметил он.
С момента основания фонда весной 2023 года было выдано 15 льготных займов. Финансирование получили проекты в трех ключевых направлениях: производство строительных материалов, переработка сельхозсырья (пищепром), а также высокотехнологичные отрасли. По словам Панченко, уже сегодня эти предприятия работают, создают продукцию под брендом "Сделано в Херсонской области" и формируют экономическую основу региона.
Отдельно он подчеркнул, что Херсонская область имеет статус свободной экономической зоны, что обеспечивает предпринимателям дополнительные налоговые преимущества. Сочетание льготного кредитования и низкой налоговой нагрузки делает регион привлекательным для малого и среднего бизнеса.
"Сегодня предприятия могут получить практически бесплатные деньги. И, судя по высокому интересу со стороны участников выставки, такие условия востребованы. За первый час работы стенда мы получили множество обращений от промышленников и представителей пищевой отрасли", – сообщил Панченко.
По оценке фонда, полноценное восстановление промышленного потенциала региона может быть достигнуто к 2030 году – именно эту задачу поставил Президент России.
Ранее сообщалось
, что в Херсонской области 38 резидентов в рамках свободной экономической зоны вложили около 6 миллиардов рублей. Основные направления реализации проектов – сельское хозяйство, жилищное строительство, автозаправочные станции, солнечные электростанции, деревоперерабатывающее производство, а также производство бытовой радиоэлектроники, фиточаев, эфирных масел, продукции из мяса и масла, оказание услуг связи, строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В рамках реализации проектов планируется создать 520 рабочих мест. Ряд предприятий уже превысил плановые показатели от 120 до 170 процентов, в том числе – значения по среднемесячным выплатам.
С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым", организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе – торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.
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