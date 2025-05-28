https://crimea.ria.ru/20250528/frg-profinansiruet-vypusk-dalnoboynykh-raket-na-ukraine--dogovor--1146783304.html
$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине
$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2025
$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине
Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T16:52
2025-05-28T16:52
2025-05-28T17:02
новости
германия
украина
оружие
рустем умеров
борис писториус
дальнобойное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства ФРГ.Как пояснили в минобороны Германии, Берлин в будущем будет финансировать производство на Украине систем вооружения большой дальности.Также сообщается, что в текущем году планируется произвести значительное количество систем вооружения большой дальности, которые быстро поступят в распоряжение вооруженных сил Украины.Кроме того, Германия продолжит поставлять Украине боеприпасы, в том числе для артиллерии и систем противовоздушной обороны.При этом министр обороны Украины и немецкий оборонный концерн Diehl подписали контракт на поставку Киеву систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов.Берлин также профинансирует спутниковую связь для Украины и окажет поддержку Киеву в медицинской сфере.Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, германия, украина, оружие, рустем умеров, борис писториус, дальнобойное оружие
$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине
Берлин и Киев подписали договор о производстве дальнобойных ракет на Украине
16:52 28.05.2025 (обновлено: 17:02 28.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства ФРГ.
"Министр обороны (ФРГ) Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства на Украине оружия большой дальности", – говорится в сообщении.
Как пояснили в минобороны Германии, Берлин в будущем будет финансировать производство на Украине систем вооружения большой дальности.
"Это соглашение также связано с обязательством Германии напрямую инвестировать в украинское производство вооружений. ФРГ обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем", – отмечается в пресс-релизе.
Также сообщается, что в текущем году планируется произвести значительное количество систем вооружения большой дальности, которые быстро поступят в распоряжение вооруженных сил Украины.
Кроме того, Германия продолжит поставлять Украине боеприпасы, в том числе для артиллерии и систем противовоздушной обороны.
При этом министр обороны Украины и немецкий оборонный концерн Diehl подписали контракт на поставку Киеву систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов.
Берлин также профинансирует спутниковую связь для Украины и окажет поддержку Киеву в медицинской сфере.
Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.
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