https://crimea.ria.ru/20250528/frg-profinansiruet-vypusk-dalnoboynykh-raket-na-ukraine--dogovor--1146783304.html

$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине

$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2025

$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине

Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T16:52

2025-05-28T16:52

2025-05-28T17:02

новости

германия

украина

оружие

рустем умеров

борис писториус

дальнобойное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства ФРГ.Как пояснили в минобороны Германии, Берлин в будущем будет финансировать производство на Украине систем вооружения большой дальности.Также сообщается, что в текущем году планируется произвести значительное количество систем вооружения большой дальности, которые быстро поступят в распоряжение вооруженных сил Украины.Кроме того, Германия продолжит поставлять Украине боеприпасы, в том числе для артиллерии и систем противовоздушной обороны.При этом министр обороны Украины и немецкий оборонный концерн Diehl подписали контракт на поставку Киеву систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов.Берлин также профинансирует спутниковую связь для Украины и окажет поддержку Киеву в медицинской сфере.Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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германия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, германия, украина, оружие, рустем умеров, борис писториус, дальнобойное оружие