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Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн
Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он под домашним арестом... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T12:33
2025-05-28T12:33
гособоронзаказ
ск рф (следственный комитет российской федерации)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он под домашним арестом. Об этом сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении СК России."Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По информации следствия, в феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительный завод ЧФ заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на директора завода.В ходе допроса директор завода дал признательные показания. По ходатайству следователя в отношении него суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантовВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахЗавершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гособоронзаказ, ск рф (следственный комитет российской федерации), чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, закон и право
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн

Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн на гособоронзаказе

12:33 28.05.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он под домашним арестом. Об этом сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По информации следствия, в феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительный завод ЧФ заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на директора завода.
"С сентября по ноябрь 2023 года он и сотрудники фирмы путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования похитили из бюджета более четырех миллионов рублей, которые распределили между собой", - указали в СК.
В ходе допроса директор завода дал признательные показания. По ходатайству следователя в отношении него суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.
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ГособоронзаказСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиЗакон и право
 
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