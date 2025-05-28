https://crimea.ria.ru/20250528/direktora-sudoremontnogo-zavoda-chf-obvinili-v-moshennichestve-na-4-mln-1146773573.html

Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн

Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн

Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он под домашним арестом... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T12:33

2025-05-28T12:33

2025-05-28T12:33

гособоронзаказ

ск рф (следственный комитет российской федерации)

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он под домашним арестом. Об этом сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении СК России."Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По информации следствия, в феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительный завод ЧФ заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на директора завода.В ходе допроса директор завода дал признательные показания. По ходатайству следователя в отношении него суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантовВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахЗавершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гособоронзаказ, ск рф (следственный комитет российской федерации), чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, закон и право