https://crimea.ria.ru/20250528/den-zaschity-detey-kuda-skhodit-v-krymu-1146749570.html

День защиты детей: куда сходить в Крыму

День защиты детей: куда сходить в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2025

День защиты детей: куда сходить в Крыму

Мастер-классы, концерты и бесплатные экскурсии в Международный день защиты детей ждут маленьких крымчан и гостей полуострова, а также их родителей. Где... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T06:47

2025-05-28T06:47

2025-05-28T06:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Мастер-классы, концерты и бесплатные экскурсии в Международный день защиты детей ждут маленьких крымчан и гостей полуострова, а также их родителей. Где интересно и весело провести 1 июня – в материале РИА Новости Крым.Симферополь1 июня в Симферополе на улице Пушкина состоится Фестиваль детства и юности – яркое событие на открытом воздухе, организованное региональным отделением Движения Первых Республики Крым для жителей и гостей полуострова. В рамках фестиваля запланированы различные активности и интерактивные станции в формате ярмарки, отражающие ключевые направления Движения Первых. Время проведения: с 11:00 до 15:00.В Доме культуры железнодорожников пройдет интерактивная программа солистов Крымской государственной филармонии "Планета детства" для школьников 1-6 классов. Ребята смогут познакомиться с песнями выдающихся композиторов-песенников ХХ века: Алексея Рыбникова, Максима Дунаевского, Геннадия Гладкова. Первые детские мюзиклы: Буратино, Мери Поппинс, Бременские музыканты, Летучий корабль откроются для слушателей 21 века во всей своей красоте. Задорные мелодии, яркие персонажи, юмор и лирика – все это обеспечит превосходное настроение. Начало мероприятия: 16:00.В парке имени Юрия Гагарина праздничные мероприятия для детей стартуют уже в субботу, 31 мая, с традиционной игровой программы. На маленькой сцене покажут представление "Приключения Леди Баг". В воскресенье, 1 июня, пройдет квест."Квест "Город С." будет организован для всех желающих, от семи лет и старше. Участники квеста разделятся на команды и будут передвигаться от локации к локации, выполняя задания, соревнуясь. Команда-победитель получит приз", – рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе МБУК "Парки столицы". Начало игровой программы и квеста в 13:30.ЯлтаМузей "Поляна сказок". Музей под открытым небом в честь Международного дня защиты детей сделал вход на свою территорию бесплатным для всех – и для детей, и для взрослых. Посетить "Поляну сказок", чтобы увидеть сотни скульптур героев любимых сказок, попасть в Тридевятое царство, Королевство кривых зеркал, на Пушкинскую поляну и в Сказочный лес, где встретиться с Бабой-ягой, можно с 9 до 19 часов."В программе праздника, начиная с 11 часов, запланированы различные мастер-классы, аквагрим, анимационные развлекательные мероприятия, праздничный концерт, шоу мыльных пузырей", – рассказали РИА Новости Крым в музее, отметив, что спектакли, анимации и прочие развлечения будет проходить параллельно на разных локациях.Ливадийский дворец-музей. В Белом зале и Итальянском дворике Ливадийского дворца пройдет ежегодный фестиваль детского творчества в честь Международного дня защиты детей "Здравствуй, лето!""В программе вокальные и хореографические номера, подготовлена обширная концертная программа", – заверили РИА Новости Крым в учреждении. В программу фестиваля включены выступления лучших творческих детских коллективов региона. В рамках праздника также будет оформлена выставка детских рисунков. Начало концерта в 12:00.Ялтинский крокодиляриум. 1 июня вход в крокодиляриум будет бесплатным для детей школьного и дошкольного возраста, но в сопровождении взрослых. Взрослые оплачивают билеты согласно действующего тарифа. Каждый взрослый может провести с собой бесплатно одного ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Групповые заявки на экскурсии в этот день не принимаются."Чтобы все желающие успели посетить наши объекты, акцию продлеваю и на 2 июня на все объекты, а именно: Aлуштинский Aквариум, Галерея Иллюзий, Парк Миниатюр в Алуште, Парк Миниатюр в Бахчисарае и в Евпатории. И, конечно же, в Экшн-парке Пандориум. Нашей команде приятно, что акцию поддержал завод по производству мороженого и подарил по 1000 порций на каждый объект. В 11:00 я или мои помощники будут бесплатно раздавать всем детям мороженое", – написал владелец ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.ФеодосияГосударственный природный заповедник "Карадагский" – особо охраняемая природная территория федерального значения в Юго-Восточном Крыму. В воскресенье, 1 июня, с 12:30 в мемориальном парке Т. И. Вяземского состоится Карадагская ярмарка. Детям нужно будет правильно выполнить задания организаторов, чтобы получить "карадагские червонцы", и обменять их на сладости и сувениры."Также состоится бесплатная экскурсия для детей по Музею истории и природы Карадага. Ребята познакомятся с удивительным животным и растительным миром заповедника. Для взрослых в этот день предусмотрена льготная цена", – сообщила РИА Новости Крым начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Марина Федоренко.Феодосийский литературно-мемориальный музей А. С. Грина запланировал книжно-иллюстративную выставку "1 июня – Всемирный день родителя. Международный день защиты детей". А также лекторий для школьников "Прочитаем Грина вместе". Начало лектория: 11:00Феодосийский театр "Парадокс" также подготовил праздничную программу, посвященная Дню защиты детей, она начнется в 12:00ЕвпаторияЕвпаторийский культурно-этнографический центр "Малый Иерусалим". В воскресенье, 1 июня, пройдет бесплатная экскурсия по маршруту "Малый Иерусалим" для детей до 16 лет. Однако для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: clck.ru/3ME7uL, поскольку количество мест ограничено.Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Сопровождающие (не в составе организованной группы) приобретают билет по полной стоимости. Время сбора: 16:00. Место старта: Туристско-информационный центр Евпатории (ул. Тучина, 1/2).Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые известные музеи Крыма - инфографикаБохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении горВ Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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