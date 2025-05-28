https://crimea.ria.ru/20250528/dadut-otpor-lyuboy-ugroze--putin-pozdravil-pogranichnikov-s-prazdnikom-1146766959.html

Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником

Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T08:34

2025-05-28T08:34

2025-05-28T09:55

владимир путин (политик)

россия

праздники и памятные даты

пограничники

день пограничника

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что страна сохранит в веках память о тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный, массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления, поистине Отечественной войны, предвестил Великую Победу, сказал он.Также он отметил, что в ходе спецоперации подразделения пограничных органов ФСБ России не единожды героически и с честью проявили себя, выполняя сложные и ответственные задачи.Также президент, поблагодарив за честную, верную службу Родине, пожелал пограничникам и их семьям успеха, счастья и здоровья.Сегодня в России отмечается День пограничника – праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время погибли, отражая нападки врагов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленые фуражки: бывших пограничников не бываетПограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяцАксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы

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Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником 2025-05-28T08:34 true PT2M24S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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