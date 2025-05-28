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Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником
Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T08:34
2025-05-28T08:34
2025-05-28T09:55
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что страна сохранит в веках память о тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный, массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления, поистине Отечественной войны, предвестил Великую Победу, сказал он.Также он отметил, что в ходе спецоперации подразделения пограничных органов ФСБ России не единожды героически и с честью проявили себя, выполняя сложные и ответственные задачи.Также президент, поблагодарив за честную, верную службу Родине, пожелал пограничникам и их семьям успеха, счастья и здоровья.Сегодня в России отмечается День пограничника – праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время погибли, отражая нападки врагов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленые фуражки: бывших пограничников не бываетПограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяцАксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
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Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
2025-05-28T08:34
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, пограничники, день пограничника, новости, видео, видео
Дадут отпор любой угрозе – Путин поздравил пограничников с праздником
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
08:34 28.05.2025 (обновлено: 09:55 28.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что страна сохранит в веках память о тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный, массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления, поистине Отечественной войны, предвестил Великую Победу, сказал он.
"Бессмертная слава поколения победителей вдохновляет нас и сегодня, приумножает нашу силу, решимость отстаивать интересы Отечества, его безопасность и территориальную целостность, сражаться за правду и справедливость, за мир на родной земле", - убежден президент.
Также он отметил, что в ходе спецоперации подразделения пограничных органов ФСБ России не единожды героически и с честью проявили себя, выполняя сложные и ответственные задачи.
"Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды и, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами", - сказал Путин.
Также президент, поблагодарив за честную, верную службу Родине, пожелал пограничникам и их семьям успеха, счастья и здоровья.
Сегодня в России отмечается День пограничника
– праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время погибли, отражая нападки врагов.
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