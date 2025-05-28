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Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года
Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года
С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T18:10
2025-05-28T18:10
2025-05-28T18:10
служба в вс рф по контракту
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек, добавил зампредседателя Совбеза РФ."Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту", – отметил Медведев.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, дмитрий медведев
Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года
В Вооруженные силы РФ по контракту приняли 175 тысяч человек с начала года – Медведев