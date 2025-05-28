https://crimea.ria.ru/20250528/armiya-rossii-popolnilas-na-175-tysyach-chelovek-s-nachala-goda-1146787041.html

Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года

Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года

С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T18:10

2025-05-28T18:10

2025-05-28T18:10

служба в вс рф по контракту

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек, добавил зампредседателя Совбеза РФ."Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту", – отметил Медведев.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250408/russkiy-gen-pobeditelya-pomogaet-morpekh-810-y-brigady-o-bitve-s-natsizmom-1145513209.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, дмитрий медведев