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Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года
Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года
С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T18:10
2025-05-28T18:10
служба в вс рф по контракту
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек, добавил зампредседателя Совбеза РФ."Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту", – отметил Медведев.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, дмитрий медведев
Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года

В Вооруженные силы РФ по контракту приняли 175 тысяч человек с начала года – Медведев

18:10 28.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

"В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые в настоящий момент имеем", – сказал он.

Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек, добавил зампредседателя Совбеза РФ.
"Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту", – отметил Медведев.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Служба в ВС РФ по контрактуВооруженные силы РоссииАрмия и флотРоссияДмитрий Медведев
 
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