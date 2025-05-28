https://crimea.ria.ru/20250528/armiya-rossii-likvidirovala-esche-1145-boevikov-vsu-1146775161.html
Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ
Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T13:42
2025-05-28T13:42
2025-05-28T13:42
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373064_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_5542f734d3dc1b4e2b0481cb43e39ee1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили в Минобороны РФ в среду.Группировка войск "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области. На Харьковском направлении бои велись в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка. Потери противника составили до 210 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республик и уничтожили до 190 солдат ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР и ликвидировали в боях до 80 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери противника превысили 440 боевиков.Воины группировки войск "Восток" ударили по ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив более 165 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях. ВСУ лишились до 60 военнослужащих.Также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системыЛавров назвал условие прекращения СВОБелоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373064_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_790d23daff6c8b883d5a99ffcaa2d1d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли еще 1145 боевиков и западную технику – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили в Минобороны РФ в среду.
Группировка войск "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области. На Харьковском направлении бои велись в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка. Потери противника составили до 210 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республик и уничтожили до 190 солдат ВСУ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР и ликвидировали в боях до 80 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери противника превысили 440 боевиков.
Воины группировки войск "Восток" ударили по ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив более 165 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях. ВСУ лишились до 60 военнослужащих.
Также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: