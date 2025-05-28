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Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ
Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T13:42
2025-05-28T13:42
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили в Минобороны РФ в среду.Группировка войск "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области. На Харьковском направлении бои велись в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка. Потери противника составили до 210 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республик и уничтожили до 190 солдат ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР и ликвидировали в боях до 80 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери противника превысили 440 боевиков.Воины группировки войск "Восток" ударили по ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив более 165 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях. ВСУ лишились до 60 военнослужащих.Также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системыЛавров назвал условие прекращения СВОБелоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли еще 1145 боевиков и западную технику – Минобороны

13:42 28.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили в Минобороны РФ в среду.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 28 мая 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 28 мая 2025
Группировка войск "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области. На Харьковском направлении бои велись в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка. Потери противника составили до 210 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республик и уничтожили до 190 солдат ВСУ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР и ликвидировали в боях до 80 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери противника превысили 440 боевиков.
Воины группировки войск "Восток" ударили по ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив более 165 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях. ВСУ лишились до 60 военнослужащих.
Также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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