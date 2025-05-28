https://crimea.ria.ru/20250528/armiya-rossii-likvidirovala-esche-1145-boevikov-vsu-1146775161.html

Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ

Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Армия России ликвидировала еще 1145 боевиков ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T13:42

2025-05-28T13:42

2025-05-28T13:42

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146373064_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_5542f734d3dc1b4e2b0481cb43e39ee1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. В боях за минувшие сутки противник потерял 1145 солдат, сообщили в Минобороны РФ в среду.Группировка войск "Север" разбила бригады ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области. На Харьковском направлении бои велись в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка. Потери противника составили до 210 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и Донецкой Народной Республик и уничтожили до 190 солдат ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР и ликвидировали в боях до 80 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери противника превысили 440 боевиков.Воины группировки войск "Восток" ударили по ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив более 165 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях. ВСУ лишились до 60 военнослужащих.Также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Сербии назвал СВО оправданной: Россия борется против системыЛавров назвал условие прекращения СВОБелоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика