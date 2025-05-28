https://crimea.ria.ru/20250528/altay-i-krym-ukreplyayut-svyazi-podpisano-soglashenie-o-razvitii-torgovli-1146785349.html

Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли

Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли

Алтайский край и Крым заключили соглашение о расширении сотрудничества в промышленной и торговой сферах. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник управления РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T21:56

2025-05-28T21:56

2025-05-28T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Алтайский край и Крым заключили соглашение о расширении сотрудничества в промышленной и торговой сферах. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.Документ был подписан в рамках выставки "РосЭкспоКрым", на которой предприятия Алтая представили широкий ассортимент продукции – от сыров и сливочного масла до биологически активных добавок и меда.Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, обмен опытом, а также продвижение продукции двух регионов как на внутреннем, так и на внешнем рынке.На выставке предприятия Алтайского края продемонстрировали как устоявшиеся бренды, так и новые разработки. В числе новинок – топленое масло гхи, которое отличается повышенным сроком хранения и возможностью использования в современных гастрономических трендах.По словам одного из представителей алтайских производителей, Крым выбран как приоритетное направление для расширения рынка сбыта не случайно: регион обладает большим туристическим потенциалом, а значит – высокой представленностью потребителей из разных уголков страны."Алтайская продукция всегда пользовалась доверием благодаря своей экологичности и качеству. Мы уверены, что наш продукт найдет отклик и у крымчан, и у гостей полуострова", – подытожил Большаков.С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым", организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе — торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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