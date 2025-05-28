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Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России
Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России
В Крыму поздравили пограничников с профессиональным праздником. В ходе торжественного собрания глава республики вручил сотрудникам Погрануправления ФСБ России... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T14:42
2025-05-28T14:42
день пограничника
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новости крыма
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму поздравили пограничников с профессиональным праздником. В ходе торжественного собрания глава республики вручил сотрудникам Погрануправления ФСБ России заслуженные награды. Он отметил, что в истории нашей страны пограничные войска всегда играли особую роль.Аксенов подчеркнул, что во все времена пограничники первыми вставали на пути врага. Воины погранслужбы показали пример подлинного героизма в годы Великой Отечественной войны. И сегодня пограничники Крыма достойно продолжают славные традиции, образцово выполняют свой долг.Ранее президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Он отметил, что в ходе спецоперации подразделения пограничных органов ФСБ России не единожды героически и с честью проявили себя, выполняя сложные и ответственные задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в РоссииЗеленые фуражки: бывших пограничников не бываетПограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц
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РИА Новости Крым
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день пограничника, крым, новости крыма, сергей аксенов, праздники и памятные даты
Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России

Аксенов вручил награды сотрудникам Пограничного управления ФСБ России

14:42 28.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил награды сотрудникам Погрануправления ФСБ России
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды сотрудникам Погрануправления ФСБ России
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму поздравили пограничников с профессиональным праздником. В ходе торжественного собрания глава республики вручил сотрудникам Погрануправления ФСБ России заслуженные награды.
Он отметил, что в истории нашей страны пограничные войска всегда играли особую роль.
"От имени всех крымчан благодарю личный состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, ветеранов погранслужбы за мужество и высокий профессионализм, за эффективную работу. Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов в служении Отечеству и нашей скорейшей Победы", – написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что во все времена пограничники первыми вставали на пути врага. Воины погранслужбы показали пример подлинного героизма в годы Великой Отечественной войны. И сегодня пограничники Крыма достойно продолжают славные традиции, образцово выполняют свой долг.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Он отметил, что в ходе спецоперации подразделения пограничных органов ФСБ России не единожды героически и с честью проявили себя, выполняя сложные и ответственные задачи.
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День пограничникаКрымНовости КрымаСергей АксеновПраздники и памятные даты
 
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