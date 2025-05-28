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Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России

Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Аксенов: пограничные войска всегда играли особую роль в истории России

В Крыму поздравили пограничников с профессиональным праздником. В ходе торжественного собрания глава республики вручил сотрудникам Погрануправления ФСБ России... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T14:42

2025-05-28T14:42

2025-05-28T14:42

день пограничника

крым

новости крыма

сергей аксенов

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму поздравили пограничников с профессиональным праздником. В ходе торжественного собрания глава республики вручил сотрудникам Погрануправления ФСБ России заслуженные награды. Он отметил, что в истории нашей страны пограничные войска всегда играли особую роль.Аксенов подчеркнул, что во все времена пограничники первыми вставали на пути врага. Воины погранслужбы показали пример подлинного героизма в годы Великой Отечественной войны. И сегодня пограничники Крыма достойно продолжают славные традиции, образцово выполняют свой долг.Ранее президент России Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Он отметил, что в ходе спецоперации подразделения пограничных органов ФСБ России не единожды героически и с честью проявили себя, выполняя сложные и ответственные задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в РоссииЗеленые фуражки: бывших пограничников не бываетПограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день пограничника, крым, новости крыма, сергей аксенов, праздники и памятные даты