https://crimea.ria.ru/20250528/2-y-raund-peregovorov-i-ubiystvo-podrostkov-v-baykalske-glavnoe-za-den-1146792300.html

2-й раунд переговоров и убийство подростков в Байкальске: главное за день

2-й раунд переговоров и убийство подростков в Байкальске: главное за день - РИА Новости Крым, 28.05.2025

2-й раунд переговоров и убийство подростков в Байкальске: главное за день

Россия готова провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. В Байкальске иркутской области юноша убил четырех сверстников и ранил еще... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T22:42

2025-05-28T22:42

2025-05-28T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Россия готова провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. В Байкальске иркутской области юноша убил четырех сверстников и ранил еще нескольких. Германия профинансирует производство дальнобойного оружия на Украине. В Вооруженные силы России с начала года пришли на службу по контракту 175 тысяч человек. Киевский режим предпринял очередную массированную атаку беспилотниками на Москву. Президент США Дональд Трамп намерен в течение двух недель оценить "готовность России" к урегулированию украинского конфликта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Второй раунд переговоров РФ и УкраиныРоссийская делегация готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, Москва оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.Массовое убийство подростков в БайкальскеВ городе Байкальск Иркутской области юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре.По данным СК, трагедия произошла в частном доме в СНТ "Горный Байкал", где отдыхала группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо пострадали, их доставили в больницу.Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался.Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.Возбуждено и расследуется уголовное дело.Договор о дальнобойных ракетах между ФРГ и УкраинойМинистры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины.Как пояснили в минобороны Германии, Берлин в будущем будет финансировать производство на Украине систем вооружения большой дальности.Это соглашение также связано с обязательством Германии напрямую инвестировать в украинское производство вооружений, указали в минобороны ФРГ.Также сообщается, что в текущем году планируется произвести значительное количество систем вооружения большой дальности, которые быстро поступят в распоряжение вооруженных сил Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал принятые решения прямом вовлечением ФРГ в войну. По его словам, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".Пополнение в Вооруженных силах РоссииС начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 175 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Кроме того, по его словам, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек.Медведев призвал закрепить эти тенденции и работать и дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту.Массированная атака беспилотников на МосквуВ ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки на Москву. По состоянию на утро среды силы ПВО сбили над регионом 37 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин .При этом в Подмосковье обломки беспилотников упали на жилые дома и спровоцировали пожары. По словам губернатора Андрея Воробьева, в результате атаки повреждения получили жилые дома в Чехове. Никто из жителей не пострадал.Всего в течение ночи средства ПВО сбили над регионами России 296 украинских беспилотников над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.Заявление Трампа о России и переговорахПрезидент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта.По словам американского лидера, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.Трамп добавил, что на данный момент не вводит новых санкций против РФ, чтобы не сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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