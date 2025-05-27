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Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе

Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе

В Севастополе по решению суда женщину оштрафовали на 430 тысяч рублей за мошенническую схему с маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T20:05

2025-05-27T20:05

2025-05-27T20:05

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

материнский капитал

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе по решению суда женщину оштрафовали на 430 тысяч рублей за мошенническую схему с маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.При помощи подложных документов в ноябре 2017 года женщина получила из пенсионного фонда деньги на счет погашения кредита. При этом она и не собиралась тратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий семьи и потратила деньги на личные нужды, а не на строительство дома, отметили в ведомстве.37-летняя местная жительница признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)."Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 430 тысяч рублей с рассрочкой его исполнения на 59 месяцев", – говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор уже вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что в Крыму преступная группировка обманула женщин, доверивших свои сертификаты на материнский капитал, почти на три миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенниковМиллиард рублей соцвыплат похитили на Северном КавказеСерийная мошенница из Крыма получила условный срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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