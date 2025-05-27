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Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
В Севастополе по решению суда женщину оштрафовали на 430 тысяч рублей за мошенническую схему с маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T20:05
2025-05-27T20:05
2025-05-27T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе по решению суда женщину оштрафовали на 430 тысяч рублей за мошенническую схему с маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.При помощи подложных документов в ноябре 2017 года женщина получила из пенсионного фонда деньги на счет погашения кредита. При этом она и не собиралась тратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий семьи и потратила деньги на личные нужды, а не на строительство дома, отметили в ведомстве.37-летняя местная жительница признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)."Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 430 тысяч рублей с рассрочкой его исполнения на 59 месяцев", – говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор уже вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что в Крыму преступная группировка обманула женщин, доверивших свои сертификаты на материнский капитал, почти на три миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенниковМиллиард рублей соцвыплат похитили на Северном КавказеСерийная мошенница из Крыма получила условный срок
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, материнский капитал, мошенничество
Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
В Севастополе суд оштрафовал на 430 тысяч рублей женщину за махинации с маткапиталом
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе по решению суда женщину оштрафовали на 430 тысяч рублей за мошенническую схему с маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"Установлено, что женщине в 2016 году выдан сертификат на получение средств материнского капитала в связи с рождением второго ребенка. Желая его незаконно "обналичить", она заключила с кредитно-потребительским кооперативом фиктивный договор займа якобы на строительство дома в Челябинской области. Сумма кредита была равной размеру материнского капитала и составила 428 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
При помощи подложных документов в ноябре 2017 года женщина получила из пенсионного фонда деньги на счет погашения кредита. При этом она и не собиралась тратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий семьи и потратила деньги на личные нужды, а не на строительство дома, отметили в ведомстве.
37-летняя местная жительница признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
"Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 430 тысяч рублей с рассрочкой его исполнения на 59 месяцев", – говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Крыму преступная группировка обманула женщин
, доверивших свои сертификаты на материнский капитал, почти на три миллиона рублей.
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