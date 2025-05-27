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Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым
Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма. И это не удивительно. Ведь в местных санаториях можно укрепить свое здоровье, что в... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма. И это не удивительно. Ведь в местных санаториях можно укрепить свое здоровье, что в этом году планируют сделать больше 30 тысяч россиян. В кафе и ресторанах - полакомиться ставридкой и барабулькой, помидорами и персиками. Как это делает заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. А по мнению заслуженного мастера спорта России, фигуриста Ильи Авербуха, в Крыму нужно ехать для того, чтобы зарядиться энергией и увидеть красоту, которую дарит фантастическая крымская земля.Мы продолжаем интересоваться мнением звезд о том, зачем ехать в Крым? Сегодня на этот вопрос РИА Новости Крым отвечает знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный, уроженец Ялты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ехать в Крым – честные ответы крымчанТурпоток в Крым может приблизиться к допандемийным значениямЛето не за горами: чем займутся крымчане в теплое время года
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РИА Новости Крым
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видео, эдгард запашный, крым, туризм в крыму, отдых в крыму, видео
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный перечислил главные причины ехать в Крым – видео

13:01 27.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма. И это не удивительно. Ведь в местных санаториях можно укрепить свое здоровье, что в этом году планируют сделать больше 30 тысяч россиян. В кафе и ресторанах - полакомиться ставридкой и барабулькой, помидорами и персиками. Как это делает заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. А по мнению заслуженного мастера спорта России, фигуриста Ильи Авербуха, в Крыму нужно ехать для того, чтобы зарядиться энергией и увидеть красоту, которую дарит фантастическая крымская земля.
Мы продолжаем интересоваться мнением звезд о том, зачем ехать в Крым? Сегодня на этот вопрос РИА Новости Крым отвечает знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный, уроженец Ялты.
"Вы должны побывать в Крыму, потому что Крым — это замечательное место с очень большой и интересной историей. С красивой природой, прекрасной погодой и морем. Дорогие друзья! Не теряйте возможность, не теряйте свое время - приезжайте к нам в Крым", - сказал Запашный.
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