https://crimea.ria.ru/20250527/zapashnyy-prizval-ne-teryat-vremeni-i-srochno-ekhat-v-krym-1146737715.html
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым
Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма. И это не удивительно. Ведь в местных санаториях можно укрепить свое здоровье, что в... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T13:01
2025-05-27T13:01
2025-05-27T12:11
эксклюзивы риа новости крым
видео
эдгард запашный
крым
туризм в крыму
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146737922_0:0:975:548_1920x0_80_0_0_bb316936e75db7fb00cfb987f745aa35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма. И это не удивительно. Ведь в местных санаториях можно укрепить свое здоровье, что в этом году планируют сделать больше 30 тысяч россиян. В кафе и ресторанах - полакомиться ставридкой и барабулькой, помидорами и персиками. Как это делает заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. А по мнению заслуженного мастера спорта России, фигуриста Ильи Авербуха, в Крыму нужно ехать для того, чтобы зарядиться энергией и увидеть красоту, которую дарит фантастическая крымская земля.Мы продолжаем интересоваться мнением звезд о том, зачем ехать в Крым? Сегодня на этот вопрос РИА Новости Крым отвечает знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный, уроженец Ялты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ехать в Крым – честные ответы крымчанТурпоток в Крым может приблизиться к допандемийным значениямЛето не за горами: чем займутся крымчане в теплое время года
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146737922_211:0:966:566_1920x0_80_0_0_6aab7d6b5beaec7ee970b02ee035a035.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, эдгард запашный, крым, туризм в крыму, отдых в крыму, видео
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым
Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный перечислил главные причины ехать в Крым – видео